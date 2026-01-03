Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 del prossimo gennaio rivelano che si assisterà all'uscita di scena di Adelaide dal cast della soap.

La contessa interpretata da Vanessa Gravina sarà pronta ad assentarsi per un bel po' di tempo dopo essere stata smascherate per le sue malefatte compiute a discapito dell'ex fidanzato Marcello Barbieri.

Gli appassionati della soap, quindi, avranno modo di sentir parlare della contessa ma non la vedranno fisicamente nel cast delle puntate di gennaio.

Adelaide esce di scena per curarsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di gennaio

I colpi di scena saranno al centro delle trame di gennaio de Il Paradiso delle signore e avranno come protagonista la contessa Adelaide, la quale verrà incastrata per le menzogne con le quali sperava di poter raggirare il suo ex Marcello e convincerlo a mollare la presa con la sua nuova fiamma Rosa Camilli.

Marcello scoprirà gli inganni della perfida contessa e non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia, intenzionato a punirla per le sue malefatte.

Immediata la reazione di Adelaide che, per cercare di evitare conseguenze gravi, deciderà di allontanarsi per un po' di tempo da Milano, con la scusa di dover farsi curare.

La contessa Adelaide assente nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni di gennaio de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Adelaide deciderà di rinchiudersi per un po' di tempo all'interno di un convento, dove spererà con tutta se stessa di riuscire a ritrovarsi e di mettere da parte questa sete di vendetta nei confronti dell'ex Marcello.

Gli spettatori, quindi, per un bel po' di puntate non avranno modo di vedere la contessa Adelaide presente fisicamente nella soap.

Vanessa Gravina sarà assente nel cast per diverso tempo ma, la sua Adelaide, continuerà comunque a tenere banco nelle trame dato che tutti i suoi familiari saranno profondamente preoccupati per lei.

La stessa contessa tornerà a farsi viva presto con una lettera che farà recapitare al suo ex Marcello Barbieri, con la quale proverà a ricucire il rapporto chiedendogli scusa per tutto il male che gli ha causato nell'ultimo periodo.

Quando riprende la programmazione de Il Paradiso 10 dopo la pausa natalizia

In attesa di questi episodi salienti della soap opera di inizio anno, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore tornerà in onda regolarmente già dal 5 gennaio.

Dopo la pausa natalizia, riprenderà la consueta programmazione nel daytime pomeridiano di Rai 1, con messa in onda confermata dalle 16:10 alle 17:00 circa, subito dopo l'edizione pomeridiana del Tg1, anticipato ormai alle 16:00.