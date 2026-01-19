Lunedì 19 gennaio Roberto Farnesi, volto di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle signore, ha condiviso una storia Instagram direttamente dal set della soap. Nel breve video pubblicato dall’attore compare anche Vanessa Gravina, interprete della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, attualmente lontana da Milano e ritirata in un convento in Liguria. Le anticipazioni si infiammano proprio grazie a questa apparizione inaspettata: l’attrice si trova infatti nella location che rappresenta Villa Guarnieri, un dettaglio che ha subito alimentato la curiosità dei fan e lasciato intuire che il ritorno della contessa possa essere ormai imminente nelle prossime puntate in onda su Rai 1.

Vanessa Gravina torna sul set: indizi sul rientro di Adelaide

La comparsa di Vanessa Gravina nella storia Instagram di Roberto Farnesi rappresenta un indizio significativo sul futuro narrativo di Adelaide. Nonostante la contessa sia stata mandata in un convento ligure dopo gli ultimi sconvolgimenti familiari, la sua presenza sul set suggerisce che il personaggio stia per rientrare a Milano, pronta a riprendere il controllo della sua vita e, forse, a riaprire vecchi conti in sospeso. Il video, pur brevissimo, ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, che attende con impazienza di scoprire come e quando Adelaide farà il suo ritorno a Il Paradiso delle signore.

Marta è nella stanza di Adelaide a Villa Guarnieri

Nel video condiviso da Roberto Farnesi si nota anche la presenza di Marta, ripresa proprio nella camera da letto di Adelaide, uno degli ambienti più riconoscibili di Villa Guarnieri. La giovane sembra coinvolta in nuove dinamiche familiari, soprattutto perché sul set, insieme a lei, compaiono anche la contessa, sua zia, e Umberto, suo padre. La contemporanea presenza dei tre personaggi nella stessa location lascia intuire che si stia preparando un intreccio significativo, forse legato al ritorno della contessa a Milano e ai delicati equilibri che da sempre animano la famiglia Guarnieri. A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che Roberto Farnesi ama spesso condividere con i suoi follower piccoli frammenti delle giornate di lavoro sul set: brevi video, scorci delle scenografie e momenti dietro le quinte che, pur senza rivelare troppo, alimentano costantemente la curiosità del pubblico e offrono preziosi indizi sulle prossime evoluzioni della trama.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha lasciato Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha lasciato Milano per ritirarsi in un convento in Liguria dopo aver tentato di togliere la vita a Marcello. Quest’ultimo, nel frattempo, ha ricevuto una lettera di scuse dalla contessa, ma ha deciso di nascondere la verità a Rosa. Tuttavia, la giornalista ha trovato la missiva e ha scoperto l’ennesimo segreto taciutole dal fidanzato. La scoperta l’ha fatta infuriare al punto da accettare la proposta di Tancredi e partire con lui per New York.