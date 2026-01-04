Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che nel corso del 2026 si arriverà a una svolta clamorosa per un personaggio chiave della fortunata soap opera del pomeriggio.

Il pubblico, infatti, assisterà all'arresto e alla conseguente incarcerazione di uno dei volti noti della serie di Rai 1 che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre 1,6 milioni di fedelissimi spettatori arrivando a toccare anche la soglia del 20% di share.

Adelaide si rinchiude in convento: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 nuove puntate

Le nuove trame de Il Paradiso delle signore per il 2026 saranno incentrate in primis sulle vicende della contessa Adelaide che, dopo essere stata incastrata da Marcello per il suo piano crudele e spietato, si ritroverà a dover prendersi le sue responsabilità.

La donna fingerà di essere pentita e deciderà di rinchiudersi per un po' di tempo all'interno di un convento, nella speranza di poter ritrovare se stessa dopo un periodo buio.

Intanto Marcello porterà avanti i preparativi del suo matrimonio con Rosa Camilli fino a quando non gli arriverà l'ennesima lettera riparatoria da parte di Adelaide, la quale proverà a chiedergli scusa.

Ci sarà l'arresto di un personaggio che finirà in carcere nei nuovi episodi de Il Paradiso 10

Le trame delle prossime puntate della soap opera, però, rivelano che ci sarà un colpo di scena inaspettato legato a questa intricata vicenda, che porterà all'arresto di uno dei volti noti del cast.

Di chi si tratta? Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito a chi verrà arrestato e, successivamente finirà in carcere per delle gravi accuse che avranno delle conseguenze terribili e del tutto inaspettate.

Non si esclude, però, che dietro a questa nuova torbida vicenda possa esserci ancora una volta lo zampino della contessa Adelaide, la quale ha dimostrato di essere spietata nei confronti del suo ex fidanzato, pur di prendersi la sua rivincita e fare in modo che pagasse per il male che le ha causato dopo l'annullamento improvviso del loro matrimonio.

Quando torna in onda Il Paradiso delle signore dopo lo stop natalizio

In attesa di questi episodi che andranno in onda nel corso del 2026 in tv, gli appassionati della soap opera potranno tornare a seguirla in prima visione assoluta a partire da lunedì 5 gennaio.

È questa la data scelta dalla Rai per la messa in onda delle nuove puntate di questo decimo capitolo che saranno trasmesse fino al prossimo maggio 2026 in prima visione.

L'orario scelto è quello delle 16:10, in modo tale che la soap non dovrà sfidare interamente la serie turca La forza di una donna, prevista dalle 16:05 in poi nel daytime feriale di Canale 5.