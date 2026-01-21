Uno dei segreti presenti nelle trame de Il Paradiso delle signore 10 è quello legato all'identità del vero padre biologico di Odile, di cui fino a questo momento Adelaide ha preferito non proferire mai parola.

La verità, però, verrà a galla nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera che tutti i giorni continua ad appassionare una media di 1,6 milioni di spettatori fissi al giorno, arrivando al 17-18% di share su Rai 1.

Il segreto di Adelaide sulla figlia Odile al centro delle trame de Il Paradiso delle signore

Il ritorno di Adelaide è in programma nel corso delle prossime puntate di questa decima stagione della soap opera.

La contessa è uscita di scena da qualche settimana per recarsi in un convento, dove ha scelto di provare a ritrovare se stessa dopo un periodo decisamente turbolento della sua vita, fortemente provata dalla fine della relazione con il fidanzato Marcello Barbieri, con il quale aveva programmato addirittura le nozze.

Adelaide rimetterà piede a Milano e a villa Guarnieri dopo un periodo di assenza, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita, cercando di lasciarsi alle spalle queste sofferenze.

Odile scopre la verità sul padre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Per lei, però, ci sarà anche un altro grande ostacolo da affrontare nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda prossimamente su Rai 1, dato che ci sarà ancora lo scoglio legato all'identità del vero padre di sua figlia Odile.

Un segreto che, per il momento, Adelaide ha scelto di non confessare alla ragazza per evitare di turbarla e metterla in difficoltà.

La verità, però, verrà a galla nel corso dei prossimi episodi della soap opera e per Odile non sarà affatto semplice accettare il fatto di essere stata ingannata da sua mamma.

Odile resta sconvolta dalla verità sul padre biologico

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Odile si sentirà tradita dalla donna che l'ha messa al mondo e che successivamente ha fatto di tutto per ritrovarla e ricucire il loro rapporto.

La ragazza, nel momento in cui scoprirà che Umberto è il suo vero padre biologico, resterà sconvolta e senza parole.