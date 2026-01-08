Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che per Rosa Camilli arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'ennesima delusione che le verrà inflitta da Marcello Barbieri.

Per tale ragione, quindi, la giornalista sentirà il bisogno di chiudere per un po' con il suo compagno e provare a intraprendere una strada differente, al punto da trasferirsi in America.

Intanto la contessa Adelaide, dopo che si recherà in un convento per ritrovare se stessa, farà perdere per un po' di tempo le sue tracce.

Rosa chiude con Marcello Barbieri: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Rosa e Marcello si ritroveranno a prendere strade differenti nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti durante la stagione invernale su Rai 1.

La ragazza andrà su tutte le furie nel momento in cui scoprirà che il suo fidanzato ha ricevuto una nuova lettera da parte della contessa Adelaide, la quale gli chiederà scusa per tutte le bugie e il male che gli ha fatto.

Marcello deciderà di non dire nulla a Rosa, fino a quando non sarà lei stessa a trovare quella lettera e non la prenderà affatto bene.

Rosa, senza pensarci su due volte, deciderà di chiudere per un po' con il suo fidanzato e allontanarsi da Milano per ritrovare se stessa.

Cala il silenzio sulle vicende della contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Rosa annuncerà la sua partenza immediata per gli Stati Uniti d'America, lasciando senza parole il fidanzato.

I due, quindi, finiranno per separarsi in attesa di scoprire se al suo ritorno, Rosa deciderà di dare una seconda chance oppure no al fidanzato.

Nel frattempo Adelaide continuerà a vivere il suo soggiorno all'interno del convento, dove ha scelto di rinchiudersi per un po' di tempo, nella speranza di ritrovare se stessa.

Per un po' di tempo, quindi, calerà il sipario sulle vicende della contessa Adelaide: gli spettatori non la vedranno in azione nelle trame de Il Paradiso delle signore anche se, la protagonista femminile della soap opera, tornerà in vista del gran finale di questa decima stagione.

Calano gli ascolti per la soap opera del pomeriggio di Rai 1

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore quest'anno sta facendo gran fatica a imporsi nella gara ascolti del pomeriggio.

Complice la concorrenza de La forza di una donna, trasmessa nella stessa fascia oraria su Canale 5, la serie di Rai 1 ha perso un po' di spettatori, assetandosi sulla soglia del 18% di share, lontana dal 20-21% registrato nella passata stagione.