Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1 rivelano che Rosa Camilli si ritroverà in forte crisi dal punto di vista sentimentale dopo aver scoperto che Tancredi nutre dei sentimenti nei suoi confronti.

La collaborazione professionale tra i due diventerà sempre più complicata nel corso delle settimane a seguire, dato che la ragazza non riuscirà a far finta di nulla e nel frattempo si prenderà un periodo di pausa con Marcello Barbieri.

Odile, invece, dopo il ritorno a casa di sua mamma Adelaide si ritroverà costretta a doverla affrontare in merito al segreto legato al vero padre.

Rosa in forte crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

La relazione tra Rosa e Marcello entrerà in crisi nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, nel momento in cui la ragazza scoprirà che Tancredi ha capito di provare qualcosa di forte e intenso nei suoi confronti.

Rosa resterà scioccata e intanto deciderà di mettere in stand-by la sua relazione con Marcello, avendo compreso che le cose tra di loro non stanno più funzionando nel migliore dei modi.

Intanto, però, il rapporto tra Rosa e Tancredi diventerà sempre più intenso per via dei vari impegni professionali che i due svolgeranno assieme, al punto che la ragazza entrerà in forte crisi e metterà in discussione i suoi reali sentimenti nei confronti del nipote della contessa.

Odile affronta sua mamma Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 che porteranno al gran finale, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena della contessa Adelaide dopo un periodo di assenza.

La contessa rimetterà piede a Milano e all'interno di villa Guarnieri per cercare di ritrovare la serenità di un tempo ma, per prima cosa, si ritroverà a dover affrontare la verità con sua figlia Odile in merito al nome del vero padre che l'ha messa al mondo.

Odile scoprirà come sono andate le cose e quel segreto che sua mamma ha cercato di tenerle nascosto per tutto questo tempo, legato a Umberto Guarnieri, vero padre della giovane ragazza.