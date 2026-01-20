Ascolti in calo per Il Paradiso delle signore e dure critiche sui social per la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 circa.

In queste ultime settimane, dopo la pausa natalizia, la serie italiana ha fatto gran fatica a imporsi nella gara Auditel del primo pomeriggio, registrando dati nettamente inferiori rispetto a quelli registrati nello stesso slot orario da Canale 5 con La forza di una donna e il daytime di Amici 25.

Ascolti in calo per Il Paradiso delle signore 10 in daytime

L'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle signore continua a essere protagonista del daytime di Rai 1 seppur con ascolti più bassi rispetto a quelli registrati dalla serie nella passata stagione televisiva.

Al momento, infatti, la media Auditel sembra essersi stabilita sulla soglia di 1,6 milioni di spettatori fissi al giorno pari a uno share che oscilla tra il 16 e il 18%, con picchi negativi che hanno toccato anche il 14% nei giorni successivi al ritorno in onda post festività natalizie.

Dati decisamente più bassi rispetto a quelli della passata stagione, quando la soap viaggiava sulla soglia del 19-21% di share durante il mese di gennaio.

Dure critiche per Il Paradiso delle signore 10

Al calo Auditel della soap si associano anche i numerosi commenti negativi e le critiche che arrivano sui social dai fan che, in questi anni, si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti de Il Paradiso delle signore.

Ad oggi c'è chi ritiene che la trama sia diventata banale e ripetitiva, motivo per il quale in tanti avrebbero scelto di traslocare su Canale 5 per seguire gli episodi inediti de La forza di una donna, la soap opera turca trasmessa tutti i giorni dalle 16 alle 16:25 circa.

'Basta è diventata una lagna', scoppia la polemica sulla soap opera di Rai 1

"Basta, la trama di questa stagione è diventata una lagna", è il commento di un fan sul web.

"Possibile che gli sceneggiatori non riescano a creare delle trame e degli intrighi un po' più appassionanti?", scrive qualcun altro.

"Non ci sono colpi di scena in questa soap, sembra sempre tutto uguale. Ormai è diventata davvero noiosa", scrive un altro utente sui social.