Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 a partire da lunedì 5 gennaio 2026, giorno in cui riprenderà la regolare programmazione degli episodi in prima visione assoluta su Rai 1.

Con l'inizio del nuovo anno, però, la Rai ha scelto di puntare sulla serie che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina anche per il preserale di Rai Premium, dove andrà in onda tutti i giorni e non più solo il sabato.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta

A partire da lunedì 5 gennaio, gli appassionati de Il Paradiso delle signore potranno tornare a seguire gli episodi inediti nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Dopo la pausa natalizia, infatti, la serie italiana verrà nuovamente riproposta nello slot orario che va dalle 16:10 alle 17 circa, subito dopo l'edizione pomeridiana del Tg1.

Il nuovo ciclo di episodi si preannuncia decisamente denso di sorprese e colpi di scena in primis per la contessa Adelaide, disposta a tutto pur di portare avanti la sua vendetta spietata nei confronti dell'ex Marcello Barbieri, con l'intento ben preciso di punirlo per averla lasciata a pochi giorni dal matrimonio che avevano organizzato.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore dal 5 gennaio: la soap anche su Rai Premium

Il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 a partire da questo lunedì 5 gennaio, però, riguarderà la scelta dei vertici della tv di Stato di puntare sulle repliche della soap opera anche nel daytime feriale di Rai Premium.

A partire da questa sera, infatti, le vicende di Adelaide, Marcello, Rosa e Umberto saranno in onda dal lunedì al venerdì anche sul canale 25 del digitale terrestre, nello slot orario compreso tra le 19:45 e le 20:30 circa.

In questo modo, quindi, la soap si ritroverà a sfidare un'altra serie molto amata e seguita dal pubblico: trattasi de La Promessa che nella stessa fascia oraria andrà in onda su Rete 4 con gli episodi in prima visione assoluta.

A seguire, poi, su Rai Premium andranno in onda gli episodi della prima stagione di Sei Sorelle, la serie spagnola che qualche anno fa venne sperimentata con scarso successo nel daytime estivo della rete ammiraglia.

La contessa Adelaide si rinchiude in un convento negli episodi di gennaio

Intanto, le anticipazioni di inizio gennaio de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide deciderà di dare una svolta clamorosa alla sua vita, accettando di rinchiudersi in un convento.

La donna ammetterà di sentire il bisogno di ritrovare se stessa dopo aver fatto la guerra al suo ex Marcello e così preferirà allontanarsi per un po' da tutto e tutti, finendo però per allarmare sua figlia Odile.