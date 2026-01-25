Dall’inizio della decima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda dal mese di settembre su Rai 1, sta tenendo banco la misteriosa storyline riguardante i fratelli Marchesi. Attorno ai due giovani stilisti, Greta ed Ettore, aleggia un segreto inconfessabile che è venuto a galla nell’episodio trasmesso venerdì 23 gennaio: sono figli del defunto fratello di Guarnieri. La madre dei due ragazzi, cognata quindi di Umberto, è invece viva, gravemente malata e si trova a Londra. Intanto, Umberto e Odile ignorano completamente che i loro colleghi siano in realtà imparentati con loro e che stiano meditando vendetta contro la loro famiglia.

Ettore e Greta sono figli del defunto fratello di Umberto, mentre la loro madre è viva

Ettore e Greta hanno finalmente svelato le loro origini attraverso un dialogo andato in onda nell’episodio 91, trasmesso il 23 gennaio. La stilista ha architettato un piano per arrivare alla verità che stavano cercando, usando le armi della seduzione. Greta, infatti, si è recata al Circolo con Umberto e, con modi ammiccanti, ha tentato di avvicinarsi a lui per conquistare la sua fiducia e ottenere informazioni su ciò che era accaduto in passato. Fino a questo momento non era ancora trapelato quale legame unisse i due ragazzi al banchiere; si sapeva soltanto che cercavano vendetta per ciò che era stato fatto al loro padre.

Il colpo di scena è arrivato nel finale della puntata, quando Ettore si è infuriato con la sorella perché si stava avvicinando troppo a quello che, in realtà, è il loro zio. Umberto, infatti, è il fratello del padre dei fratelli Marchesi. Inoltre, da quanto già emerso, la madre di Ettore e Greta è viva e rappresenta la cognata segreta di Umberto.

La signora Marchesi è malata ed è a Londra, ma ha un passato a Crema

Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sulla signora Marchesi, madre di Ettore e Greta. La donna è viva, ma le sue condizioni di salute sono molto gravi. Secondo le anticipazioni trapelate negli ultimi giorni, la cognata di Umberto si trova a Londra, dove sta affrontando una malattia debilitante.

Per quanto riguarda il passato della madre dei due stilisti, alcuni indizi permettono di delineare un quadro più chiaro. La donna è profondamente amata dai suoi figli e, in gioventù, ha vissuto a Crema. A confermarlo sono due fotografie recuperate da Silvana Portelli, in cui compaiono lei, il marito e i loro bambini. Tuttavia, non sono emersi ulteriori particolari, se non un dettaglio cruciale: quello scatto non avrebbe mai dovuto finire sotto gli occhi di Umberto, che avrebbe immediatamente riconosciuto suo fratello. Resta inoltre incerto se Guarnieri fosse a conoscenza del fatto che il fratello, prima di morire, si fosse sposato e avesse avuto due figli. Negli episodi andati in onda finora, Umberto non ha mai fatto alcun riferimento alla famiglia del fratello, lasciando aperto il dubbio che ignorasse completamente la loro esistenza.

Le anticipazioni delle prossime puntate, però, rivelano un imminente sviluppo: a un certo punto, l’imprenditore si lascerà andare con Greta e parlerà proprio del fratello scomparso, senza immaginare che la giovane stilista sia in realtà sua nipote.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta devono vendicare la morte del loro padre

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Ettore e Greta sono arrivati a Milano determinati a farsi assumere entrambi alla Galleria Milano Moda. Fin dal loro arrivo, i fratelli Marchesi hanno perseguito un unico obiettivo: vendicare la morte del padre, attribuendone la responsabilità a Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Ettore ha chiesto a Odile di sposarlo, ignaro di un dettaglio che per lui è rimasto nascosto fino a questo momento: la ragazza è in realtà sua cugina, essendo la figlia biologica di suo zio Umberto.