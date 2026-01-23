La puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda venerdì 23 gennaio ha finalmente chiarito un mistero che proseguiva da diversi mesi. Nel finale dell’episodio, grazie a un dialogo tra Ettore e Greta Marchesi, è emersa la verità sull’identità dei due stilisti: sono i figli del defunto fratello di Umberto. Sono quindi nipoti di Guarnieri e cugini di Marta e Odile.

Ettore e Greta hanno litigato al Circolo

Nell’episodio del 23 gennaio, Greta ha portato avanti il suo piano di vendetta contro Umberto senza rispettare quanto concordato con il fratello Ettore.

La stilista, infatti, si è recata al Circolo e ha iniziato a bere al bancone con Guarnieri, tentando apertamente di sedurlo. Ettore, dal canto suo, si è appostato di nascosto dietro una parete per osservare la scena finché, stanco di assistere a qualcosa che non era previsto, ha chiesto al direttore di sala di avvisare Greta che era richiesta al telefono. La giovane Marchesi si è così allontanata da Umberto e ha affrontato il fratello con toni accesi, mentre Ettore le rimproverava il suo comportamento.

Ettore e Greta sono i figli del fratello di Umberto

Nel frattempo, tra i fratelli Marchesi è nata una discussione, durante la quale Greta ha cercato di giustificarsi con Ettore: "Io e Umberto stiamo semplicemente chiacchierando".

Lo stilista, però, si è infuriato e non ha creduto minimamente alle parole della sorella: "Lo vedo come vi guardate". Ettore è stato quindi molto chiaro: "C’è un limite che non va superato". Durante la conversazione, finalmente è emersa la verità che da mesi era tenuta nascosta ai telespettatori. Greta ha infatti dichiarato: "Umberto è l’unico che sa come sono andate veramente le cose". A quel punto si è chiarito ancora di più il segreto che lega i fratelli Marchesi a Guarnieri: "Lui sa tutto su nostro padre". Greta, entusiasta all’idea di poter finalmente scoprire la verità, è stata però subito zittita da Ettore, che le ha ricordato con fermezza: "Umberto Guarnieri è il fratello di nostro padre".

Un riepilgoo delle puntate precedenti: Sandra è tornata a Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Sandra è tornata a Milano ed è andata a fare visita a sua nipote. Irene è stata molto sorpresa di rivedere nuovamente sua zia e si è lasciata andare con lei a qualche confessione sentimentale riguardo alle sue novità in amore. Sandra ha così scoperto che Irene frequenta da qualche settimana Cesare Brugnoli, un facoltoso avvocato, e ha manifestato il desiderio di conoscerlo al più presto. La sera stessa, quindi, la capocommessa ha organizzato un incontro al Gran Caffè Amato tra sua zia e il compagno. Tuttavia, poco prima dell’arrivo di Brugnoli, nel locale del signor Puglisi è arrivato Johnny, che ha lasciato spiazzata Sandra, convinta inizialmente che fosse lui Cesare.

In seguito, però, Cesare è arrivato davvero in caffetteria, proponendo alla sua ragazza e alla zia di andare a cena al Circolo. Intanto, Fulvio ha scoperto che Caterina ha deciso di andare a Roma di nascosto e si è sentito male. La giovane Rinaldi, sentendosi in colpa, ha deciso di rimanere a Milano per assistere suo padre e non procurargli un nuovo dispiacere.