Le anticipazioni sulle puntate de Il Paradiso delle signore 10 di fine gennaio rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà distrutto e amareggiato per come sta evolvendo il suo rapporto con la fidanzata Rosa Camilli, la quale rientrerà a Milano dopo un periodo di assenza.
Nessun rientro previsto, invece, per la contessa Adelaide mentre per Odile arriverà il momento di ufficializzare le sue imminenti nozze in arrivo.
Marcello distrutto e sconsolato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di fine gennaio
Il rapporto tra Marcello e Rosa continuerà a non essere dei migliori nelle puntate finali de Il Paradiso delle signore 10 del mese di gennaio.
I due appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro e, tale situazione, getterà Marcello nello sconforto assoluto.
In particolar modo Rosa rientrerà a Milano dopo essere stata per qualche giorno in America: la giornalista, però, non andrà subito da Marcello per riabbracciarlo e cercare di riappacificarsi.
Un comportamento che lascerà profondamente perplesso Barbieri, il quale comincerà a pensare che la relazione con Rosa sia davvero giunta a un punto di non ritorno.
Odile pronta per le attese nozze
Le anticipazioni degli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti entro il 30 gennaio su Rai 1, inoltre, rivelano che non si assisterà al rientro in scena della contessa Adelaide.
La donna continuerà il suo percorso di redenzione all'interno del convento che la ospita e non darà nessuna notizia ai suoi familiari.
Intanto Odile deciderà di rendere ufficiale e pubblica la notizia delle sue imminenti nozze, malgrado Umberto provi a convincerla a non affrettare i tempi.
Ciro e Mimmo impegnati con la Caffetteria
Spazio anche alle vicende di Ciro e Mimmo: le anticipazioni della soap opera rivelano che i due si mostreranno sempre più intenzionati a fare in modo che la Caffetteria diventi un locale di riferimento per la clientela che ruota intorno al Paradiso delle signore e alla Galleria Milano Moda.
Data anche l'affluenza maggiore di persone, Ciro e Mimmo si ritroveranno a dover trovare un modo per accelerare i tempi di preparazione dei piatti, così da non dover far attendere troppo la clientela.