Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 febbraio rivelano che Concetta Puglisi si mostrerà disperata per suo marito Ciro, dopo aver scoperto che Mimmo intende seguire Agata a Firenze e lasciare così il suo incarico alla Caffetteria.
Intanto Umberto deciderà di chiedere aiuto a Matteo Portelli per la realizzazione del nuovo musicarello mentre Marcello e Rosa si prenderanno un periodo ufficiale di pausa.
Concetta disperata per suo marito Ciro: anticipazioni Il paradiso delle signore 2-6 febbraio
Agata Puglisi si dirà pronta ad accettare la nuova proposta di lavoro come restauratrice che le è stata fatta a Firenze.
La ragazza deciderà di confrontarsi anche con il suo fidanzato Mimmo che, senza alcun tipo di esitazione, si dirà pronto a sostenere e affiancare la sua amata in questa nuova sfida che la attende, mostrandosi predisposto a lasciare Milano con lei.
Una scelta che finirà per gettare Concetta Puglisi nel vortice della disperazione: la donna, infatti, si mostrerà estremamente preoccupata per suo marito Ciro, dato che senza l'aiuto di Mimmo in Caffetteria potrebbe ritrovarsi in grande difficoltà.
Concetta, quindi, cercherà di intervenire per trovare una nuova soluzione che possa permettere a Mimmo di non lasciare il suo lavoro a Milano e, al tempo stesso, portare avanti serenamente la sua storia d'amore con Agata.
Umberto chiede aiuto a Matteo, Rosa e Marcello in crisi nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 febbraio, inoltre, rivelano che Umberto si ritroverà in difficoltà per la realizzazione del nuovo musicarello che sta preparando con Odile, motivo per il quale deciderà di chiedere aiuto a Matteo Portelli, affinché assuma l'incarico come segretario di produzione.
Una decisione che renderà felice Odile, mentre Ettore non sarà affatto contento di vedere la sua amata e promessa sposa a stretto contatto con Portelli.
Intanto tra la situazione continuerà a essere drammatica: i due appariranno in forte crisi e i continui scontri verbali li spingeranno a prendere due strade differenti, tanto da optare per una lunga pausa di riflessione.