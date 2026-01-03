Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore, che vanno dal 12 al 16 gennaio, rivelano una settimana densa di colpi di scena, tra addii inaspettati e verità taciute che rischiano di riemergere prepotentemente. La serenità ritrovata tra Marcello e Rosa potrebbe essere interrotta a causa di una missiva di Adelaide. Enrico conoscerà il dottor Moretti e questo potrebbe avere delle conseguenze positive per la sua carriera.

La crisi dei Guarnieri e le sfide al magazzino

lunedì 12 gennaio - apprenderete che Umberto informerà i congiunti del ritiro della contessa in una struttura religiosa per placare il proprio animo; nel frattempo Marta mostrerà gratitudine verso Marcello per la sua discrezione, mentre Fulvio partirà per la capitale deciso a rintracciare Mario, lasciando a Johnny il compito di coordinare il lavoro logistico proprio mentre al grande magazzino inizierà la sfida creativa contro la GMM per l'estetica del nuovo film con Marina Valli.

martedì 13 gennaio - osserverete lo sconforto di Odile per la lontananza materna, un dolore tale da spingerla ad abbandonare la competizione sui costumi cinematografici nonostante le attenzioni del commendatore; intanto Caterina faticherà a ritrovare il sorriso nonostante la vicinanza delle colleghe, ma una proposta di Johnny potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre Tancredi organizzerà una trasferta oltreoceano per una prestigiosa intervista letteraria e la coppia formata da Rosa e Marcello assaporerà finalmente un periodo di pace.

mercoledì 14 gennaio - vedrete Matteo intervenire direttamente per scuotere Odile, convincendola a tornare sui suoi passi e a riprendere la sfida professionale per la pellicola in produzione; contemporaneamente Enrico avrà l'occasione di conoscere il dottor Moretti grazie all'intercessione del parroco, aprendo la strada a una possibile svolta nella sua carriera medica, mentre Barbara si troverà in difficoltà per un invito a un evento sociale e accetterà la compagnia galante di Johnny per non presentarsi da sola.

giovedì 15 gennaio - assisterete al duro scontro tra Fulvio e Roberto dopo la scoperta della verità sul legame di quest'ultimo con Mario, una rivelazione che spingerà il responsabile del magazzino a voler rassegnare le dimissioni; Marta cercherà di mediare per non perdere un elemento prezioso, mentre sul fronte sanitario Enrico dimostrerà il suo valore affrontando un'emergenza medica e Umberto osserverà compiaciuto la ritrovata collaborazione tra le giovani stiliste ringraziando velatamente portelli.

venerdì 16 gennaio - noterete come il clima di festa per l'organizzazione del matrimonio di Rosa e Marcello verrà bruscamente interrotto da una missiva proveniente dal convento, contenente le scuse di Adelaide che però genereranno nuove tensioni; Marina Valli assegnerà finalmente l'incarico per i costumi e proporrà a Delia di curare il look sul set, mentre le gelosie di Irene emergeranno vedendo Barbara insieme a Johnny e la stessa rosa si troverà a dover compiere un gesto risoluto dopo aver letto le parole della contessa.

Questi sviluppi promettono di cambiare gli equilibri tra i corridoi del Paradiso, mettendo alla prova la tenuta di molti legami affettivi.