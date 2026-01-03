Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore, che vanno dal 12 al 16 gennaio, rivelano una settimana densa di colpi di scena, tra addii inaspettati e verità taciute che rischiano di riemergere prepotentemente. La serenità ritrovata tra Marcello e Rosa potrebbe essere interrotta a causa di una missiva di Adelaide. Enrico conoscerà il dottor Moretti e questo potrebbe avere delle conseguenze positive per la sua carriera.

La crisi dei Guarnieri e le sfide al magazzino

  • lunedì 12 gennaio - apprenderete che Umberto informerà i congiunti del ritiro della contessa in una struttura religiosa per placare il proprio animo; nel frattempo Marta mostrerà gratitudine verso Marcello per la sua discrezione, mentre Fulvio partirà per la capitale deciso a rintracciare Mario, lasciando a Johnny il compito di coordinare il lavoro logistico proprio mentre al grande magazzino inizierà la sfida creativa contro la GMM per l'estetica del nuovo film con Marina Valli.

  • martedì 13 gennaio - osserverete lo sconforto di Odile per la lontananza materna, un dolore tale da spingerla ad abbandonare la competizione sui costumi cinematografici nonostante le attenzioni del commendatore; intanto Caterina faticherà a ritrovare il sorriso nonostante la vicinanza delle colleghe, ma una proposta di Johnny potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre Tancredi organizzerà una trasferta oltreoceano per una prestigiosa intervista letteraria e la coppia formata da Rosa e Marcello assaporerà finalmente un periodo di pace.

  • mercoledì 14 gennaio - vedrete Matteo intervenire direttamente per scuotere Odile, convincendola a tornare sui suoi passi e a riprendere la sfida professionale per la pellicola in produzione; contemporaneamente Enrico avrà l'occasione di conoscere il dottor Moretti grazie all'intercessione del parroco, aprendo la strada a una possibile svolta nella sua carriera medica, mentre Barbara si troverà in difficoltà per un invito a un evento sociale e accetterà la compagnia galante di Johnny per non presentarsi da sola.

  • giovedì 15 gennaio - assisterete al duro scontro tra Fulvio e Roberto dopo la scoperta della verità sul legame di quest'ultimo con Mario, una rivelazione che spingerà il responsabile del magazzino a voler rassegnare le dimissioni; Marta cercherà di mediare per non perdere un elemento prezioso, mentre sul fronte sanitario Enrico dimostrerà il suo valore affrontando un'emergenza medica e Umberto osserverà compiaciuto la ritrovata collaborazione tra le giovani stiliste ringraziando velatamente portelli.

  • venerdì 16 gennaio - noterete come il clima di festa per l'organizzazione del matrimonio di Rosa e Marcello verrà bruscamente interrotto da una missiva proveniente dal convento, contenente le scuse di Adelaide che però genereranno nuove tensioni; Marina Valli assegnerà finalmente l'incarico per i costumi e proporrà a Delia di curare il look sul set, mentre le gelosie di Irene emergeranno vedendo Barbara insieme a Johnny e la stessa rosa si troverà a dover compiere un gesto risoluto dopo aver letto le parole della contessa.

Questi sviluppi promettono di cambiare gli equilibri tra i corridoi del Paradiso, mettendo alla prova la tenuta di molti legami affettivi.
