Il Paradiso delle signore amplia la sua programmazione con una novità molto attesa dai fan: oltre alla puntata quotidiana su Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10, la soap introduce anche una nuova replica serale su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre, proposta ogni sera. La replica debutterà il 5 gennaio alle 19:55, mentre nei giorni successivi l’orario potrà subire piccole variazioni, oscillando indicativamente tra le 19:35 e le 19:55 a seconda della programmazione del canale. Rimangono confermati anche gli altri appuntamenti: la maratona settimanale del sabato pomeriggio, dalle 15:55 sempre su Rai Premium, e la possibilità di rivedere ogni episodio in qualsiasi momento su RaiPlay.

Nuova replica serale su Rai Premium e appuntamento quotidiano su Rai 1

La novità più rilevante per il pubblico riguarda proprio la fascia serale: Rai Premium ha deciso di introdurre una replica quotidiana a partire da lunedì 5 gennaio, inizialmente programmata alle 19:55. Nelle serate successive, però, l’orario potrà variare leggermente, oscillando indicativamente tra le 19:35 e le 19:55 in base alla programmazione del canale. Si tratta di una scelta pensata per andare incontro alle esigenze di chi rientra dal lavoro, di chi preferisce seguire la soap durante la cena o semplicemente di chi ama rivedere con calma la puntata del giorno. Questa nuova finestra serale amplia notevolmente le possibilità di fruizione, rendendo Il Paradiso delle signore accessibile a un pubblico ancora più vasto.

L’appuntamento pomeridiano su Rai 1, fissato alle 16:10, resta comunque il fulcro della programmazione: è lì che va in onda la puntata in prima visione. La replica serale, dunque, non sostituisce ma affianca la messa in onda principale, creando una doppia opportunità quotidiana che permette a chiunque di non perdere neppure un episodio.

Maratona del sabato e disponibilità completa su RaiPlay

Accanto alla replica serale, Rai Premium conferma anche l’appuntamento del sabato pomeriggio con la tradizionale maratona settimanale. A partire dalle 15:55, il canale ripropone tutte le puntate trasmesse nei giorni precedenti, offrendo un’occasione perfetta per chi vuole recuperare la settimana in un’unica sessione o per chi desidera rivedere gli episodi più intensi.

Questa formula è particolarmente apprezzata dagli spettatori che preferiscono dedicare il weekend alle loro serie preferite, senza l’ansia degli orari fissi. A completare il quadro c’è RaiPlay, che continua a rappresentare la soluzione più flessibile: ogni puntata è disponibile on demand subito dopo la messa in onda su Rai 1.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha litigato con Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha avuto una discussione con Marcello a causa di Adelaide. Barbieri, infatti, ha trascorso la notte nello chalet svizzero della contessa, lasciando sconvolta la sua fidanzata per la sua decisione. Intanto, Matteo ha scoperto che Ettore ha rubato la fotografia di Silvana presente nel suo ufficio e ha messo in guardia Odile, che però non ha creduto alle parole del suo amico. Spazio anche alle vicende di Delia, che ha aiutato Gianlorenzo a trovare il regalo giusto per suo figlio Teo.