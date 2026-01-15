Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano la scoperta di una verità sconvolgente per una delle protagoniste. Nell’episodio in onda venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, sarà Rosa a imbattersi nella lettera di Adelaide, che Marcello le aveva tenuto nascosta. Nella missiva, la contessa chiederà perdono e ammetterà apertamente di essersi pentita per aver quasi causato la morte di Barbieri. Venuta a conoscenza della gravità del gesto, Rosa prenderà una decisione drastica: partire per New York insieme a Tancredi. Ma non sarà l’unico segreto destinato a emergere.

Anche Fulvio continuerà a mentire a Caterina, evitando di confessarle di aver scoperto che Mario ha avuto una relazione con Roberto.

Rosa scopre che Adelaide ha provato a togliere la vita a Marcello

La storia d’amore fra Rosa e Marcello subirà uno scossone destinato a creare una frattura insanabile, e anche questa volta al centro della vicenda ci sarà Adelaide. Quest’ultima, infatti, ha scritto una lettera a Marcello poco dopo aver tentato di togliergli la vita puntandogli contro l’arma di difesa di Umberto. Proprio mentre la contessa si troverà in un convento in Liguria, Marcello riceverà una lettera di scuse dalla sua ex compagna, ma commetterà il terribile errore di non rivelare nulla alla sua fidanzata: né quanto accaduto qualche giorno prima, né di aver ricevuto la missiva da Adelaide.

Queste ulteriori omissioni tradiranno il patto di fiducia che Rosa e Marcello avevano siglato tempo prima, promettendosi di dirsi sempre tutta la verità. Per la giornalista tutto ciò sarà troppo da sopportare, e prenderà una decisione drastica. Le anticipazioni successive fanno capire in modo chiaro e inequivocabile cosa accadrà: Rosa partirà per New York con Tancredi, accettando la proposta che l’editore le aveva fatto in precedenza. Tuttavia, le trame non chiariscono se tra i due fidanzati ci sarà una rottura definitiva, una pausa di riflessione o se continueranno a stare insieme nonostante la distanza di migliaia di chilometri.

Marcello avverte Umberto di avere ricevuto una lettera da Adelaide

Nel frattempo, Marcello si guarderà bene dall’avvisare Umberto di aver ricevuto notizie da parte di Adelaide e gli rivelerà soltanto di aver ricevuto le scuse della contessa per quanto accaduto. Intanto, Fulvio aggiornerà Caterina riguardo alla decisione di lasciare il lavoro di magazziniere al Paradiso delle signore. Tuttavia, il signor Rinaldi dovrà sicuramente inventare una scusa con sua figlia per giustificare questa scelta improvvisa e inaspettata, legata alla sua sfera personale. Fulvio, infatti, non le confesserà di aver scoperto che Mario, in passato, ha avuto un legame sentimentale con Roberto. Quest’ultimo, intanto, ripenserà a quanto accaduto poco prima con Fulvio, che si è infuriato dopo aver ascoltato la sua confessione.

Roberto temerà una possibile reazione del collega, che potrebbe anche sbandierare ai quattro venti la sua reale natura e l’attrazione che prova per gli uomini. Marina Valli, invece, annuncerà il verdetto sulla sfida tra Greta Marchesi e Gianlorenzo Botteri, decretando chi sarà il vincitore incaricato di occuparsi dei costumi per il suo nuovo film. Nel frattempo, l’attrice proporrà a Delia di occuparsi delle acconciature per tutta la durata delle riprese. Infine, Irene si convincerà che Barbara e Johnny stiano insieme e ne sarà parecchio infastidita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha conosciuto il dottor Moretti

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, andati in onda su Rai 1, don Saverio ha fatto incontrare Enrico con Piero Moretti.

Il medico di famiglia ha parlato al collega di un paziente affetto da una seria patologia cardiaca e gli ha chiesto aiuto. Intanto, Ettore si è infuriato quando ha scoperto che Odile ha deciso di tornare al lavoro grazie alle parole di Matteo, e ha dato vita a una scenata di gelosia. Tuttavia, lo stilista è stato duramente rimproverato da sua sorella Greta, che gli ha ricordato che deve soltanto fingere di essere innamorato di Odile, poiché il loro obiettivo è vendicarsi di Umberto e Adelaide.