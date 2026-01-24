Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il ritorno inaspettato di un personaggio destinato a creare non pochi turbamenti. Nell’episodio in onda lunedì 2 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Enrico riceverà la visita del dottor Di Meo e ne rimarrà profondamente sconvolto. Agata, invece, si vedrà recapitare un’interessante offerta di lavoro, mentre Rosa e Marcello attraverseranno un momento di crisi. Spazio infine alle vicende di Umberto, che avanzerà una proposta significativa a Matteo.

Alberto Di Meo va da Enrico Proietti

Enrico Proietti sarà soddisfatto della nuova direzione presa nella sua carriera: dopo aver rinunciato al percorso universitario, nonostante l’allettante proposta del Rettore, ha scelto di assumere la guida dello studio del dottor Moretti.

Tuttavia, proprio mentre si troverà nell’ambulatorio dell’anziano medico, riceverà una visita del tutto inaspettata. A presentarsi sarà infatti il professor Alberto Di Meo, il losco dottore che in passato aveva trascinato Enrico in una truffa all’interno della sua prestigiosa clinica milanese. Il loro incontro riaprirà ferite mai del tutto rimarginate e getterà Enrico in un profondo turbamento, facendogli rivivere momenti tutt’altro che piacevoli.

Agata riceve un'offerta per un lavoro a Firenze

Nel frattempo, Agata riceverà un’interessante offerta di lavoro a Firenze e sarà tormentata da un unico pensiero: doversi separare da Mimmo. La giovane Puglisi non vorrà rinunciare al nuovo impiego ottenuto dopo il colloquio, ma allo stesso tempo non se la sentirà di vivere una relazione a distanza con il suo fidanzato.

Umberto, invece, si troverà ad affrontare un problema legato alla produzione del nuovo film di Marina Valli e, per risolverlo, si rivolgerà a Matteo, al quale farà una proposta allettante. Le anticipazioni delle puntate successive rivelano che si tratterà di affidargli il ruolo di delegato di produzione. Infine, Rosa e Marcello tenteranno per l’ennesima volta di chiarirsi, ma non riusciranno a trovare un punto d’incontro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Irene ha confidato a sua zia di non essersi mai lasciata andare completamente con Cesare, né in passato con Alfredo. Sandra, dopo aver saputo che Brugnoli, al contrario, ha avuto molte ragazze, ha suggerito alla nipote di bruciare le tappe con il facoltoso avvocato.

Intanto, Johnny e Irene hanno continuato a convivere, ma proprio quando la capocommessa ha provato a dirgli che era arrivato il momento di cercare un’altra sistemazione, lui si è presentato soltanto coperto con un asciugamano dopo la doccia, mettendola in forte imbarazzo e impedendole di fare il discorso che aveva preparato. Nel frattempo, Umberto ha accolto il suggerimento di Ettore, che gli aveva parlato dei problemi riscontrati sul set del film di Marina Valli, proponendogli di finanziarne la produzione. Spazio anche alle vicende dei fratelli Marchesi, che dopo mesi hanno finalmente rivelato le loro origini: sono i figli del fratello di Umberto Guarnieri. Ettore si è quindi infuriato con la sorella Greta per aver iniziato a sedurre Umberto, essendo lui loro zio. La stilista, però, ha spiegato che quello è l’unico modo per ottenere da lui informazioni su ciò che è accaduto al loro padre.