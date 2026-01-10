Le trame de Il Paradiso delle signore annunciano un fraintendimento che potrebbe portare a una cocente delusione. Nell’appuntamento previsto per venerdì 23 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Odile interpreterà l’aiuto ricevuto da Ettore come un gesto d’amore, mentre in realtà lui e sua sorella Greta staranno ancora portando avanti il loro piano di vendetta. Intanto, Fulvio continuerà a lavorare nel negozio, mentre Marcello tornerà a far parte dello staff. A completare il quadro ci sarà anche una telefonata di Rosa, che contatterà qualcuno dagli Stati Uniti.

Odile non sa che i fratelli Marchesi tramano contro di lei e la sua famiglia

Dopo che Ettore avrà suggerito a Umberto come muoversi, convincendolo a finanziare il musicarello di Marina Valli, Odile sarà al settimo cielo. La figlia di Adelaide, infatti, interpreterà l’aiuto ricevuto dal suo fidanzato come l’ennesima prova d’amore. Tuttavia, Odile ignorerà del tutto le vere origini di Ettore, del quale conosce solo poche e vaghe informazioni riguardo alla madre e al defunto padre. Inoltre, la direttrice della Galleria Milano Moda non sarà minimamente consapevole delle reali intenzioni dello stilista, ignara di ciò che i fratelli Marchesi, Ettore e Greta, stanno tramando alle sue spalle.

Rosa fa una telefonata da New York

Intanto, Rosa, che da qualche giorno si trova a New York, farà nuovamente sentire la sua voce con una telefonata dagli Stati Uniti. Al momento non è dato sapere chi sarà il destinatario della sua chiamata: potrebbe rivolgersi alle Veneri, contattare Marcello oppure sorprendere tutti scegliendo un’altra persona. Per scoprirlo, non resta che attendere la puntata in arrivo e prevista su Rai 1 nel pomeriggio del 23 gennaio. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore si respirerà aria di ritorni. Fulvio deciderà di restare al magazzino, mettendo da parte l’idea di lasciare il lavoro, mentre Marcello accetterà di rientrare nello staff dopo la proposta ricevuta. Per Enrico si aprirà invece una nuova prospettiva professionale grazie a un’offerta del rettore dell’università.

Agata, dal canto suo, potrà finalmente iniziare il corso di restauro per cui si era candidata. Non mancheranno, inoltre, tensioni: Sandra guarderà con preoccupazione la convivenza tra Irene e Johnny, temendo che questa scelta possa creare problemi nel rapporto della nipote con Cesare. A chiudere il quadro ci sarà Mimmo, che al Gran Caffè Amato brinderà alla pubblicazione di un articolo che mette in luce il suo talento culinario, celebrato grazie a un soufflé particolarmente riuscito.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Umberto ha salvato la vita a Marcello

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore, andati in onda su Rai 1, Umberto si è accorto della scomparsa della sua arma e ha subito temuto che Adelaide potesse averla sottratta con l’intenzione di colpire Marcello.

Il giovane, infatti, si è trovato faccia a faccia con la contessa, piombata a sorpresa nel suo appartamento in un momento di forte tensione. La situazione è degenerata al punto da mettere seriamente a rischio la sua vita, ma l’intervento tempestivo di Guarnieri ha evitato il peggio: è arrivato appena in tempo per fermare la cognata e impedirle di sparare. Irene e Cesare, invece, si sono scambiati il loro primo bacio, venendo spiati da Delia, che si è affacciata alla finestra di casa sul ballatoio per godersi la scena. Il giorno seguente, Irene ha messo al corrente Concetta dell'accaduto, ricevendo da lei qualche consiglio, dal momento che non ha più la mamma. C’è spazio anche per Ettore, che ha sorpreso Odile con un’importante cena al Circolo, durante la quale le ha fatto trovare un anello nel calice di vino.

La figlia di Adelaide è rimasta spiazzata dal gesto del fidanzato, ma ha accettato di buon grado di convolare a nozze con lui. Tuttavia, quando a Villa Guarnieri è arrivata la notizia dell’imminente matrimonio, Umberto ha manifestato alla contessa la sua perplessità, ritenendo prematura l’unione della loro figlia con lo stilista.