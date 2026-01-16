Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un avvicinamento non casuale tra due protagonisti. Nell’episodio in onda mercoledì 28 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Greta cercherà di sedurre Umberto con l’obiettivo di ottenere da lui una confessione sul suo passato. Intanto, Rosa e Marcello attraverseranno una crisi, mentre Concetta scoprirà che Agata dovrà sostenere un colloquio.

Greta cerca informazioni sul passato di Umberto

Greta continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta insieme al fratello Ettore, decisa a far pagare a Umberto ciò che ritengono abbia fatto al loro padre.

La stilista, nel frattempo, si avvicinerà a Guarnieri e tenterà di sedurlo con l’obiettivo di ottenere da lui una confessione. Le anticipazioni dell’episodio del 28 gennaio de Il Paradiso delle signore non rivelano però un dettaglio cruciale: che cosa, esattamente, Greta speri di scoprire dal banchiere. La trama parla genericamente di informazioni legate al passato di Umberto, senza specificare un evento preciso. In base alle puntate già andate in onda su Rai 1, i fratelli Marchesi sono convinti che il padre sia morto a causa di qualcosa collegata proprio a Guarnieri. Tuttavia, i dettagli di ciò che accadde anni prima restano ancora avvolti nel mistero, lasciando spazio a nuove rivelazioni nelle prossime puntate.

Concetta scopre che Agata deve fare un colloquio

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende della famiglia Puglisi. Mentre Ciro, insieme a Mimmo, fantasticherà su come ottimizzare il lavoro al Gran Caffè Amato, Concetta verrà a sapere che Agata è stata convocata per un colloquio alla scuola di restauro. Intanto, la crisi tra Rosa e Marcello non accennerà a placarsi e culminerà in un nuovo scontro, scatenato dalla copertina della rivista de Il Paradiso delle signore. Infine, Fulvio offrirà il suo prezioso aiuto a Johnny per rimettere in moto il suo camioncino.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marta ha parlato con Fulvio

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Marta si è recata in magazzino per confrontarsi con Fulvio, dopo aver saputo che quest’ultimo aveva trattato male Roberto.

Landi, infatti, aveva confessato al signor Rinaldi di aver avuto in passato una relazione con Mario, scatenando la furia del suo dipendente. Fulvio ha scoperto che il direttore aveva tenuto nascosta la verità, causando così un dolore inutile a sua figlia Caterina, lasciata all’improvviso da Oradei senza una spiegazione, nonostante le avesse chiesto di sposarlo. Nel frattempo, Marta ha cercato di far comprendere a Fulvio le motivazioni di Roberto, rivelandogli di essere a conoscenza anche lei della vicenda. Questa ulteriore confessione ha gettato Rinaldi in un profondo sconforto. Il magazziniere, sentendosi doppiamente tradito, ha espresso con fermezza la volontà di dare le dimissioni, non riuscendo più a lavorare con persone che, a suo dire, non sono state sincere con lui.

C’è stato spazio anche per le vicende di Johnny, che ha proposto a Barbara di accompagnarla al battesimo del figlio di una sua ex collega, facendo credere alla madre del festeggiato che i due fossero fidanzati.