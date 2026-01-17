Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste tra febbraio e marzo non si esclude che possa esserci un colpo di scena clamoroso legato alla giovane Rosa Camilli.
La ragazza, infatti, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa del suo primo figlio ma non è detto che il bambino sia di Marcello.
A scoprire come stanno davvero le cose potrebbe essere la contessa Adelaide che, rientrata a Milano dopo il soggiorno in convento, potrebbe mettere alle strette la giovane giornalista.
La crisi tra Marcello e Rosa ne Il Paradiso delle signore 10
Nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap, il rapporto tra Rosa e Marcello attraverserà un momento di profonda crisi.
I due appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro e, nel frattempo, la giornalista si mostrerà particolarmente vicina a Tancredi, col quale nascerà un feeling speciale e inaspettato.
E, proprio questo legame così stretto, non è escluso che possa ben presto portare i due a vivere un momento di intensa passione, al punto che la giornalista a distanza di qualche settimane potrebbe scoprire di avere un ritardo.
Rosa confessa di essere incinta?
Il colpo di scena, quindi, ci sarebbe nel momento in cui Rosa dopo essersi sottoposta a degli accertamenti medici, scoprirebbe di essere in dolce attesa del suo primo figlio.
Il bambino, però, non sarebbe frutto della storia d'amore con Marcello Barbieri dato che i due sono in profonda crisi, bensì frutto del suo momento di passione vissuto con il nipote della contessa Adelaide.
A quel punto, quindi, Rosa si ritroverebbe a dover confessare la verità a Tancredi, svelandogli di aver appreso la notizia della gravidanza ma chiedendogli di mantenere il riserbo assoluto, così da poter trovare il momento giusto per comunicarlo a Marcello.
Adelaide scopre che Rosa è incinta: ipotesi trame Il Paradiso 10
Tancredi, però, potrebbe non mantenere fede alla promessa fatta a Rosa tanto da comunicare la notizia a sua zia Adelaide.
La contessa, quindi, scoprirebbe la verità sulla gravidanza di Rosa e sul tradimento perpetrato dalla giornalista ai danni di Marcello, tanto da decidere di usare questa preziosa informazione per vendicarsi della giornalista.