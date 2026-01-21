Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 vedranno ancora una volta la contessa Adelaide al centro degli intrighi, complice il suo ritorno a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

La contessa sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita dopo il periodo trascorso in convento, ma non si esclude che per cercare di attirare nuovamente l'attenzione del suo ex Marcello Barbieri possa arrivare a mettere in piedi l'ennesimo piano diabolico, al punto da confessare di essere seriamente malata.

Il ritorno della contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

In questi episodi della soap opera trasmessa su Rai 1, gli spettatori stanno assistendo all'uscita di scena della contessa Adelaide, la quale ha scelto di trasferirsi per un po' di tempo in un convento, con l'intento di redimersi e cercare di ritrovare se stessa dopo un periodo in cui aveva cercato di raggirare il suo ex fidanzato.

Un percorso non facile per Adelaide che, tuttavia, cercherà di mettercela tutta per ritrovare se stessa e tornare nuovamente al centro della ribalta a Milano e soprattutto all'interno del Circolo, che considera una sorta di seconda casa.

Adelaide svela di avere un brutto male: ipotesi trame Il Paradiso delle signore

Con le prossime trame de Il Paradiso delle signore 10, però, non si esclude che Adelaide possa tornare nuovamente a Milano ma con le stesse intenzioni del passato e quindi potrebbe nuovamente cercare di prendersi gioco del suo ex Marcello, gelosa del fatto che abbia scelto di voltare pagina definitivamente al fianco di Rosa Camilli.

Il sospetto, quindi, è che Adelaide possa mettere in piedi l'ennesimo piano diabolico ai danni del giovane Barbieri, confessando di aver scoperto di avere un brutto male.

Il dramma di Adelaide fa riavvicinare Marcello?

Il ritorno della contessa a Milano, quindi, potrebbe essere caratterizzato dalla terribile notizia dell'annuncio della gravissima malattia che le lascerebbe poche chance di sopravvivenza, gettando tutti nello sconforto assoluto.

Marcello potrebbe così nuovamente riavvicinarsi alla sua ex compagna e mandare all'aria ancora una volta il suo progetto di vita insieme al fianco della giornalista del Paradiso delle signore.