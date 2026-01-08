Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 1 vedranno la contessa Adelaide ancora una volta al centro dell'attenzione e delle dinamiche, complice la sua decisione di ritirarsi per un po' di tempo in convento.
La donna sentirà il bisogno di redimersi dai suoi peccati anche se, nel corso delle nuove trame di questa decima stagione, ci sarà spazio anche per l'arresto di uno dei protagonisti della soap e non si esclude che a finire dietro le sbarre possa essere proprio Marcello Barbieri.
Adelaide decide di rinchiudersi in convento nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10
La contessa Adelaide, nei prossimi episodi della soap opera che saranno trasmessi durante il mese di gennaio, sentirà il bisogno di staccare la spina da tutto e tutti, al punto da annunciare una sua clamorosa decisione.
La donna dopo essersi pentita per aver preso in giro l'ex fidanzato Marcello, giocando con i suoi sentimenti, deciderà di rinchiudersi per un po' di tempo all'interno di un convento, fuori da Milano, così da espiare le sue colpe e i suoi peccati.
Intanto, però, continuerà a non lasciare in pace Marcello al punto da inviargli una nuova lettera di scuse, con la quale proverà a rifare breccia nel cuore del suo ex compagno, finendo per metterlo sempre più in crisi con l'attuale compagna Rosa Camilli.
Adelaide fa arrestare Marcello: ipotesi trame de Il Paradiso delle signore
Il sospetto è che, nel corso degli episodi successivi de Il Paradiso delle signore, questa vicenda possa assumere dei contorni ancora più preoccupanti e terrificanti.
Vanessa Gravina, in una delle sue ultime interviste, aveva anticipato che un volto noto della soap opera sarebbe finito in carcere.
E, a questo punto, non si esclude che la sete di vendetta della contessa Adelaide possa spingersi oltre al punto da mettere seriamente nei guai il suo ex fidanzato Marcello Barbieri, al punto da farlo finire dietro le sbarre.
Per Marcello, quindi, potrebbe cominciare un periodo buio e triste della sua vita, in cui si ritroverebbe a dover fare i conti con delle pesanti accuse che finiranno per colpirlo profondamente.
Ascolti in calo per la soap opera pomeridiana di Rai 1
In attesa dei prossimi episodi della soap, l'appuntamento quotidiano su Rai 1, tornato in onda dopo la pausa natalizia non sta brillando dal punto di vista Auditel.
La media di spettatori delle prime puntate si è fermata sulla soglia di 1,5 milioni di spettatori in daytime, pari a uno share che ha raggiunto la drammatica soglia del 13% nella puntata trasmessa lunedì pomeriggio, contro il 22,55% de La forza di una donna su Canale 5.