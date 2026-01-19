Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste prossimamente su Rai 1 non è escluso che la vicenda della contessa Adelaide possa assumere una piega del tutto inaspettata.

Il sospetto, infatti, è che per la contessa possano aprirsi le porte del carcere per tentato omicidio, dopo che potrebbe cercare di togliere la vita al suo ex Marcello Barbieri, ancora assetata di vendetta nei suoi confronti per la fine della loro relazione e l'imminente matrimonio che vedrà protagonista il ragazzo con Rosa Camilli.

Adelaide finisce in galera ne Il Paradiso delle signore?

La contessa Adelaide continuerà a essere assente nei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 che appassiona una media di oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno, ma ben presto si assisterà al suo rientro in scena.

Dopo un soggiorno in convento, Adelaide riprenderà in mano le redini della sua vita e si ripresenterà a Milano e a villa Guarnieri, probabilmente sempre assetata di vendetta nei confronti del suo ex Marcello Barbieri.

Le anticipazioni della soap, infatti, rivelano che uno dei protagonisti finirà in galera nel corso delle prossime puntate previste tra la stagione invernale e primaverile: non si esclude che possa trattarsi proprio della contessa Di Sant'Erasmo.

La contessa Adelaide si vendica di Marcello: ipotesi trame Il Paradiso 10

Il sospetto, infatti, è che dopo la sua uscita dal carcere Adelaide possa arrivare a compiere un gesto estremo e folle nei confronti del suo ex Marcello, impazzendo all'idea che il ragazzo possa realmente costruirsi una nuova vita al fianco di Rosa Camilli con la quale sta programmando le nozze.

Adelaide, quindi, potrebbe finire in galera per tentato omicidio dopo aver cercato di togliere la vita a Marcello, al punto da farlo finire in ospedale, sospeso tra la vita e la morte per diversi giorni.

Un finale che sarebbe sicuramente scoppiettante per Il Paradiso delle signore, dopo che quest'anno la soap ha registrato una flessione negli ascolti.

La media Auditel risulta in calo rispetto agli anni passati e attualmente lo share si è stabilito sul 17-18% contro il 19-21% registrato lo scorso anno, con picchi che avevano raggiunto anche i 2 milioni di fedelissimi.