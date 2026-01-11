Le nuove trame de Il Paradiso delle signore potrebbero vedere la giovane Rosa Camilli ritrovarsi a rischiare seriamente la vita per colpa della perfidia di Adelaide.

La giornalista del grande magazzino milanese si ritroverebbe addirittura in gravi condizioni e costretta a subire un intervento molto delicato per cercare di evitare il peggio e mettersi in salvo.

Marcello e Rosa in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

I colpi di scena saranno al centro delle prossime trame della decima stagione della soap: la contessa Adelaide ha scelto di rinchiudersi in convento per un po' di tempo, con l'intento di ritrovare se stessa e la sua serenità dopo un periodo burrascoso, dovuto alla fine della relazione con Marcello Barbieri.

Nel frattempo anche la relazione tra Rosa e Marcello subirà una battuta d'arresto, dato che la giornalista sentirà il bisogno di andare via da Milano per ritrovare se stessa e deciderà di trasferirsi in America per un po' di tempo.

Rosa Camilli in gravi condizioni: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 non è escluso che Adelaide possa tornare in scena ancora più perfida e spietata di prima.

Il soggiorno in convento potrebbe non aver dissetato la sete di vendetta del personaggio interpretato da Vanessa Gravina, la quale questa volta potrebbe accanirsi duramente nei confronti della giovane Rosa Camilli.

Il sospetto, infatti, è che Rosa possa ritrovarsi nel mirino della perfida contessa, al punto che architetterebbe un attentato contro di lei, per metterla in serio pericolo di vita.

Rosa si ritroverebbe in fin di vita nella soap opera

Il piano vendicativo della contessa potrebbe andare a segno per far sì che non avvenga il matrimonio tra Rosa e il suo ex Marcello Barbieri.

La Camilli, quindi, si ritroverebbe coinvolta in un drammatico incidente che farebbe subito allertare tutti i suoi cari, dato che la situazione apparirebbe rischiosa e seria fin dal primo momento.

Rosa si ritroverebbe così in fin di vita e per lei sarebbe necessaria una operazione chirurgica urgente per cercare di evitare un finale drammatico e tragico, per lei e per il fidanzato Marcello, devastato da tale situazione.