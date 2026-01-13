Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste prossimamente su Rai 1 non è escluso che per Rosa possa arrivare il momento di riprendere in mano le redini della sua vita e arrivare a fare una scelta importantissima legata alla sua vita sentimentale con Marcello.
La giornalista del Paradiso Market potrebbe arrivare a tradire il giovane Marcello, fino a decidere di annullare definitivamente le loro nozze e accettare di voltare pagina e dare una svolta alla sua vita.
La crisi tra Rosa e Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Il rapporto tra Marcello e Rosa subirà l'ennesima battuta d'arresto nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione, complice una lettera che verrà inviata a Barbieri dalla contessa Adelaide.
Marcello preferirà non dire nulla alla sua fidanzata per non allarmarla, ma Rosa troverà quella missiva e non la prenderà per niente bene.
La giornalista deciderà così di lasciare Milano in fretta e furia per recarsi un po' di tempo in America, lasciando da solo il suo fidanzato.
Rosa tradisce Marcello nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore?
Una volta rientrata a Milano, però, non è escluso che la relazione tra Marcello e Rosa possa subire una battuta d'arresto profonda.
La Camilli si ritroverebbe a fare i conti con il corteggiamento serrato da parte di Tancredi che, dopo i giorni di assenza della donna a Milano, si renderebbe conto di provare qualcosa di forte e autentico nei suoi confronti, al punto da non volerla perdere.
Tra i due, quindi, potrebbe accendersi la fiamma della passione travolgente tanto che Rosa si lascerebbe andare a un momento di intimità con Tancredi, tradendo il suo fidanzato e promesso sposo.
Rosa annulla le nozze con Marcello?
Tale situazione finirebbe per mettere ulteriormente in crisi Rosa Camilli, al punto che la donna sentirebbe il bisogno di parlare apertamente con Marcello del loro futuro.
E, a quel punto, per Barbieri arriverebbe la doccia gelata del tutto inaspettata: Rosa, infatti, potrebbe comunicargli la sua intenzione di rinunciare definitivamente alle nozze, ammettendo di non essere più certa dei suoi sentimenti al punto da compiere un passo così importante.