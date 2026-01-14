Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste su Rai 1 non è escluso che tra Adelaide e il suo ex storico Umberto Guarnieri possa riaccendersi la fiamma della passione travolgente.

Attualmente la contessa è assente fisicamente nelle trame della soap ma, avvicinandosi verso il gran finale di questa decima stagione, si assisterà alla sua ricomparsa e non è escluso che possa riprendere in mano le redini del suo rapporto sentimentale con il commendatore Guarnieri.

L'assenza di Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10

La contessa Adelaide è uscita di scena per un po' di tempo dalle trame de Il Paradiso delle signore perché sentiva il bisogno di ritrovare se stessa dopo un periodo decisamente burrascoso vissuto con Marcello Barbieri.

Da qui la sua scelta di ritirarsi in convento e isolarsi in questo modo da tutto e tutti, nella speranza di poter trovare un po' di pace e serenità.

Il suo ritorno, però, avverrà nel corso delle prossime puntate di questa decima stagione della soap opera pomeridiana e non sono esclusi nuovi colpi di scena inaspettati.

Adelaide va a letto con Umberto: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10

La contessa, infatti, potrebbe decidere di riprendere in mano le redini del suo rapporto affettivo con il commendatore Umberto Guarnieri, che le è stato sempre vicino nei vari momenti di difficoltà.

Rientrata a Milano e ormai messa da parte la sua relazione con Marcello Barbieri, pronto a convolare a nozze con Rosa Camilli, non è escluso che la contessa possa arrivare a vivere una notte di passione travolgente con il Commendatore, proprio come ai vecchi tempi.

I due finirebbero così a letto insieme: un colpo di scena che stravolgerebbe ancora una volta la vita affettiva della contessa, pronta a ripartire da zero.

Il segreto di Adelaide e Umberto

Intanto, in vista del gran finale di questa decima stagione, Adelaide dovrà fare chiarezza anche con sua figlia Odile circa il vero padre biologico.

Trattasi proprio di Umberto che, pur essendo a conoscenza della verità, per il momento ha preferito nascondere il tutto a Odile, così da non traumatizzarla e aspettare il momento giusto per svelarglielo.