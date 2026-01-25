Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste su Rai 1 potrebbero vedere Odile al centro dell'attenzione dopo che scoprirà finalmente la verità su Ettore e Greta.

La ragazza, che nel frattempo ha scelto di fissare le nozze con il ragazzo, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con la clamorosa scoperta del legame di parentela che c'è con il suo promesso sposo e Greta, restando a dir poco senza parole e profondamente scossa.

Ettore e Odile al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Le nuove trame di questa decima stagione della soap vedranno Odile protagonista della sua storia d'amore con Ettore Marchesi, il quale le lascerà credere di essere realmente interessato a lei e di volerla conquistare a tutti i costi, al punto da chiederle di accelerare i tempi per le nozze.

Una proposta che Odile prenderà seriamente in considerazione mentre Umberto le chiederà di non fare scelte azzardate e di prendersi del tempo in più per riflettere sul da farsi, prima di accettare di compiere il grande passo verso l'altare.

La richiesta di Umberto si rivelerà ben presto corretta, dato che i fratelli Marchesi stanno nascondendo il loro legame di parentela a Odile e allo stesso commendatore Guarnieri.

Odile scopre che Ettore è suo cugino: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, infatti, potrebbe finalmente venir fuori che Ettore e Greta in realtà sono i nipoti di Umberto Guarnieri, in quanto figli di suo fratello.

Un segreto che i due giovani ragazzi hanno taciuto fino a questo momento per cercare di portare avanti il loro piano vendicativo nei confronti di Umberto, cercando di farsi strada sempre più all'interno della sua vita.

Ben presto, però, Odile potrebbe scoprire come stanno davvero le cose e restare a dir poco sconvolta e senza parole.

Il momento della verità per Odile

Una scoperta clamorosa che permetterebbe a Odile di scoprire anche un altro segreto che le è stato taciuto fino a questo momento: quello legato alla paternità di Umberto.

La figlia di Adelaide apprenderebbe così che il commendatore è il vero padre biologico che l'ha messa al mondo e non esiterebbe ad affrontare sua mamma per le bugie che le ha detto.