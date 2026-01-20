Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Rosa Camilli al centro dell'attenzione.

La giovane giornalista potrebbe ritrovarsi coinvolta in un drammatico incidente per colpa della contessa Adelaide, al punto da ritrovarsi a rischiare di perdere la vita, tra lo sconcerto non solo di Marcello ma anche di Tancredi, che nutre un profondo interesse nei confronti della ragazza.

Il rapporto tra Marcello e Rosa ne Il Paradiso delle signore

Con le prossime puntate di questa decima stagione il rapporto tra Rosa e Marcello subirà una battuta d'arresto, al punto che i due si ritroveranno su un punto di non ritorno.

Rosa non accetterà le continue intromissioni della contessa Adelaide nel suo rapporto con Marcello, al punto da prenderne le distanze e mostrarsi particolarmente adirata.

Marcello cercherà di riconquistare la fiducia della ragazza, ma non sarà affatto facile riuscire a placare la sua ira e a farla ragionare.

Rosa rischia la morte: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Intanto, però, non si esclude che dopo il soggiorno in convento, Adelaide possa mostrarsi ancora una volta sul piede di guerra nei confronti della giovane coppia e questa volta provare a puntare il dito proprio contro Rosa Camilli.

Il sospetto maggiore, quindi, è che Rosa possa ritrovarsi coinvolta in un terribile incidente stradale causato e architettato nei minimi dettagli dalla contessa Adelaide, al punto da ritrovarsi sospesa tra la vita e la morte in un letto di ospedale.

Le condizioni di salute della giornalista potrebbero apparire preoccupanti, tanto che Marcello si mostrerebbe affranto dalle parole dei medici, al punto da ipotizzare che non possa mai più riabbracciare la sua amata compagna, con la quale sognava di poter costruire un futuro assieme.

Il dolore di Tancredi per Rosa

Grande dolore anche per Tancredi che, nel corso degli episodi trasmessi durante la stagione autunnale, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della giornalista, seppur consapevole del fatto che avesse scelto di viversi la sua relazione con Marcello.

Fu proprio Adelaide, infatti, a consigliare Tancredi a non arrendersi facilmente con la giornalista del Paradiso delle signore, spronandolo a conquistarla.