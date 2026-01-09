Il Paradiso delle signore continua a perdere la gara degli ascolti nella fascia del pomeriggio televisivo. Dopo lo stop natalizio, la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi sta facendo gran fatica a recuperare il suo pubblico, perdendo la sfida del pomeriggio contro La forza di una donna e il daytime di Amici 25.

In particolar modo la serie turca, trasmessa dalle 16 alle 16:25 circa, continua a crescere nel daytime di Canale 5 arrivando a superare ampiamente la soglia del 25% di share fisso al giorno.

La soap Il Paradiso delle signore 10 continua a perdere ascolti in daytime

Terminata la pausa natalizia, Rai 1 è tornata a puntare sulla messa in onda de Il Paradiso delle signore nel daytime del pomeriggio, anche se gli ascolti stanno facendo fatica a salire.

Dopo un esordio con appena il 13% di share, la soap ha poi raggiunto il 14% mentre la puntata trasmessa l'8 gennaio ha ottenuto una media di appena 1,5 milioni di spettatori pari al 16%.

Numeri decisamente inferiori a quelli registrati dalla soap prima della pausa per la sosta natalizia, quando ormai la media si era stabilità sopra la soglia di 1,7 milioni al giorno, pari a uno share che oscillava tra il 18,50 e il 19%.

La pausa natalizia di circa dieci giorni, quindi, non ha fatto bene agli ascolti della serie italiana, già provata ogni anno dallo stop estivo di oltre tre mesi.

Calo ascolti per Il Paradiso delle signore: trionfa La forza di una donna su Canale 5

La sfida del daytime pomeridiano di ieri 8 gennaio è stata vinta ampiamente dalla soap opera turca La forza di una donna, che continua a crescere e a registrare ascolti positivi su Canale 5.

La puntata di ieri ha ottenuto una media di oltre 2,5 milioni di spettatori toccando la soglia record del 26,60% di share, con punte di oltre il 28% durante la messa in onda.

Ottimi ascolti anche per il daytime di Amici 25 che ha ottenuto un ascolto di oltre 1,9 milioni di spettatori arrivando al 20,50% di share.

La soap opera di Rai 1, quindi, è stata sconfitta sia dalla soap turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp sia dal talent show di Maria De Filippi.

Adelaide decide di chiudersi in convento nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide deciderà di staccare la spina da tutto e tutti annunciando di aver scelto di rinchiudersi in convento per un po' di tempo.

In questo modo la contessa spererà di ritrovare se stessa e, soprattutto, di lasciarsi alle spalle la fine complicata della sua relazione con Marcello Barbieri, ormai intenzionato a costruire il suo nuovo futuro al fianco della giornalista Rosa Camilli.