Nuovo crollo degli ascolti su Rai 1 per Il Paradiso delle signore 10, la soap opera del pomeriggio con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, tornata in onda lo scorso lunedì 5 gennaio dopo la pausa natalizia.

I colpi di scena non sono mancati anche se, per questo inizio del nuovo ciclo di episodi inediti della serie ambientata nel grande magazzino milanese, gli ascolti non sono stati proprio eccellenti, al punto da crollare nuovamente sulla soglia del 13% di share.

Nuovo crollo degli ascolti per Il Paradiso delle signore nel daytime di Rai 1

L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore è tornato in onda regolarmente dallo scorso 5 gennaio dopo la pausa natalizia di una settimana.

Gli spettatori hanno avuto modo di rivedere le vicende di Adelaide, Marcello e Rosa raccontate nella fascia del pomeriggio di Rai 1 anche se, questa volta, gli ascolti non sono stati proprio eccezionali.

La puntata trasmessa lunedì pomeriggio, nonostante il buon traino lasciato da La volta buona e dall'edizione delle 16:00 del Tg1 che ha toccato quasi il 17% di share, ha registrato un ascolto inferiore al milione e mezzo di telespettatori nella fascia pomeridiana.

La soap opera Il Paradiso delle signore 10 perde spettatori in daytime

Nel dettaglio, la soap opera con Vanessa Gravina si è fermata a 1,4 milioni di spettatori nella fascia del daytime pomeridiano, pari al 13,40% di share.

Un dato decisamente basso per la soap che, in quella stessa fascia oraria, è stata ampiamente battuta dalla soap turca La forza di una donna trasmessa su Canale 5, seguita da una media di quasi 2,4 milioni di appassionati pari a uno share che ha toccato il 22,55%.

Lo share della soap non è migliorato nella giornata dell'Epifania, quando si è fermato sulla soglia del 14% di share, nonostante il traino del 19% di share.

Adelaide decide di rinchiudersi in convento nei prossimi episodi

In attesa di scoprire se ci sarà una ripresa per gli ascolti della soap nel corso dei prossimi mesi, le anticipazioni di gennaio rivelano che Adelaide verrà smascherata per tutte le sue malefatte nei confronti dell'ex fidanzato Marcello Barbieri, il quale non avrà alcuna intenzione di perdonarla.

Marcello andrà su tutte le furie nel momento in cui scoprirà di essere stato preso in giro dalla contessa che, tuttavia, per cercare di placare gli animi annuncerà di aver preso una decisione clamorosa: intende rinchiudersi in un convento per un po' di settimane, così da poter ritrovare se stessa.

Intanto Odile si mostrerà preoccupatissima per le condizioni di sua mamma Adelaide, al punto da decidere di ritirarsi dalla competizione con Il Paradiso delle signore.