Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano l’inevitabile partenza di una delle protagoniste. Nella puntata che andrà in onda lunedì 12 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Umberto sarà costretto ad allontanare Adelaide da Villa Guarnieri, scatenando la furia di Odile. Intanto, Caterina sarà disperata dopo essere stata lasciata improvvisamente da Mario, mentre Fulvio sarà deciso a recarsi a Roma alla ricerca di quello che ormai considera il suo ex genero. Spazio infine anche alle vicende di Marta, che ringrazierà Marcello per aver mantenuto segreto quanto accaduto con la contessa e per non aver rivelato la verità a Rosa.

Odile litiga con Umberto e si scaglia contro Marcello

Adelaide non potrà più restare a Villa Guarnieri in quello stato di fragilità psicologica, con una rabbia pronta a esplodere nuovamente contro Marcello. Barbieri, infatti, è scampato alla morte per un soffio grazie all’intervento tempestivo di Umberto, che è riuscito a disarmare la cognata prima che fosse troppo tardi. Un gesto così estremo non resterà senza conseguenze: Umberto deciderà quindi di allontanare Adelaide da Villa Guarnieri. Odile, però, verrà tenuta all’oscuro dell’intera vicenda e vedrà soltanto l’esito finale, cioè la partenza improvvisa di sua madre, costretta a lasciare la casa. Ignara della verità, riverserà tutta la sua rabbia su Umberto e si scaglierà anche contro Barbieri: "È Marcello che dovrebbe andarsene".

Umberto, dal canto suo, cercherà di proteggere sia la figlia sia la cognata, chiudendo la discussione con un amaro e rassegnato: "Odile, le cose non stanno proprio così".

Marcello nasconde la verità a Rosa e stringe un patto con Marta

Nel frattempo, Odile e Marta saluteranno Adelaide, ormai pronta a lasciare Villa Guarnieri. Sarà proprio la nipote della contessa a rivolgerle parole sincere e affettuose: "Qualunque cosa accada, noi saremo qui ad aspettarti". Successivamente, Marta avrà un confronto con Marcello, con il quale stringerà un patto segreto per proteggere la contessa. La giovane Guarnieri ringrazierà Barbieri per aver mantenuto riservato quanto accaduto, confessando di sentirsi sollevata soprattutto perché lui non ha raccontato in giro di essere stato quasi ucciso da Adelaide.

Marta aggiungerà poi: "Volevo soprattutto ringraziarti per non aver parlato con nessuno, e soprattutto con Rosa". Marcello, però, si irrigidirà sentendo il nome della fidanzata: si sentirà infatti profondamente in colpa per non aver rispettato il patto stretto con lei pochi giorni prima, quello di non avere più segreti. Infine, verrà affrontata la storyline legata alla brusca fine del fidanzamento tra Mario e Caterina, interrotto per volontà di lui. La Venere si presenterà al lavoro in lacrime e troverà conforto nelle sue colleghe, per poi confidarsi anche con Roberto, al quale chiederà aiuto. Fulvio, invece, vorrà ottenere spiegazioni direttamente da Mario e deciderà di recarsi a Roma, a casa sua.

Il signor Rinaldi annuncerà quindi la sua partenza a Johnny, al quale affiderà la gestione del magazzino e rivelerà di avere l’indirizzo dell’ormai ex fidanzato di sua figlia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha disarmato Adelaide

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Umberto ha scoperto che la sua arma era sparita e ha subito immaginato che Adelaide l’avesse presa per vendicarsi di Marcello. Quest’ultimo, infatti, ha ricevuto la visita inaspettata della contessa a casa sua e ha rischiato di perdere la vita. Fortunatamente, Guarnieri è riuscito ad arrivare in tempo e a disarmare la cognata prima che premesse il grilletto.