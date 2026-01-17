Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un segreto che verrà a galla grazie a una confessione. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 19 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Matteo confesserà a Odile ciò che lo sta turbando, mentre Ettore continuerà a essere geloso di lui e affronterà la questione con sua sorella Greta. Ci sarà spazio anche per una conversazione privata fra Irene e Delia riguardo al bacio che si sono scambiati Johnny e Barbara.

Matteo ha un problema e ne parla con Odile

Matteo e Odile si incontreranno per strada, proprio vicino ai due negozi rivali in cui lavorano, e a fine giornata si fermeranno a scambiare qualche parola.

La figlia di Adelaide noterà subito il forte turbamento dell’amico, tanto da voler capire cosa stia succedendo e spingerlo ad aprirsi: "Matteo, ti conosco. So che c’è qualcosa che non va". Il ragioniere de Il Paradiso delle signore deciderà di essere sincero con lei: "Che rimanga tra me e te?". A quel punto, secondo le anticipazioni, verrà alla luce il problema che sta angosciando Portelli e che riguarda il film di Marina Valli. Durante la produzione del musicarello è infatti sorto un imprevisto capace di mettere a rischio l’intero progetto. Di fronte a questa rivelazione, Odile non resterà a guardare e si offrirà di aiutare Matteo a trovare una soluzione. Ettore, dal canto suo, sarà geloso del rapporto di complicità tra la sua fidanzata e il ragioniere e confiderà i suoi dubbi a sua sorella Greta: "Quello che c’è tra Odile e Matteo non è una sciocchezza".

Greta, tuttavia, minimizzerà la questione replicando: "Odile ha il tuo anello al dito".

Fulvio chiede scusa a Roberto

Nel frattempo, Mimmo rientrerà dalla Sicilia dopo essere andato a trovare suo padre Carmelo, che ha avuto un grave problema di salute. Il giovane Burgio sarà sollevato per come sono andate le cose, perché è riuscito a riappacificarsi con il padre dopo le incomprensioni nate dal suo licenziamento dalla polizia. Intanto, Irene e Delia saranno a casa a scambiarsi confidenze, ma sarà la capo commessa a parlare all’amica di ciò che da qualche giorno la preoccupa: il bacio che Johnny si è scambiato con Barbara. Irene temerà che i due colleghi si siano fidanzati e dirà: "È evidente che quei due non sono solo amici".

Delia, perplessa, replicherà: "Dici?". Cipriani rincarerà la dose aggiungendo: “Tu baceresti un tuo amico in galleria?”. Le anticipazioni chiariscono inoltre che Irene sarà infastidita dalla situazione, pur senza ammettere di essere turbata e gelosa. Fulvio, invece, si presenterà nell’ufficio di Roberto per scusarsi del modo in cui lo ha trattato di recente, quando aveva alzato la voce dopo aver scoperto la relazione passata tra lui e sua moglie. Tuttavia, il magazziniere sarà deciso a licenziarsi, ma non rivelerà la verità su ciò che è accaduto a sua figlia Caterina. La ragazza saprà soltanto che suo padre ha lasciato il lavoro, senza conoscere la reale motivazione. Infine, Marcello rivelerà a Matteo che Rosa è partita per gli Stati Uniti con Tancredi senza nemmeno dargli il tempo di spiegare perché non le abbia raccontato subito la verità sulla lettera ricevuta da Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è partita con Tancredi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha rifiutato l’invito di Tancredi ad accompagnarlo a New York, ma poi ha cambiato idea. Quando la giornalista ha saputo che Roberto aveva avuto un problema e non sarebbe potuto partire per gli Stati Uniti, ha avuto l’ennesima discussione con Marcello e ha deciso di andare lei in trasferta con Tancredi. Intanto, Fulvio ha scoperto la relazione passata fra Mario e Roberto, infuriandosi con quest’ultimo e manifestando tutto il suo disprezzo per essere stato ingannato per diversi mesi.