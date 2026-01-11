Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una menzogna destinata a venire a galla molto presto. Nell’episodio che andrà in onda martedì 20 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Fulvio confesserà a Concetta di aver detto una bugia a Caterina. Nel frattempo, la ragazza sarà pronta a fuggire per raggiungere Roma e affrontare Mario, che pochi giorni prima l’ha lasciata senza darle alcuna spiegazione.

Fulvio confessa a Concetta le bugie raccontate a Caterina

Fulvio si sentirà terribilmente in colpa nei confronti di sua figlia, alla quale da qualche giorno sta nascondendo ciò che ha scoperto durante il suo viaggio a Roma.

Il signor Rinaldi si è infatti recato nella capitale per affrontare Mario, in cerca di una spiegazione plausibile alla decisione improvvisa di interrompere il fidanzamento con Caterina. Dopo il confronto con Oradei e dopo aver appreso della sua omosessualità, Fulvio è tornato a Milano, ma non ha trovato il coraggio di rivelare questo retroscena alla figlia. Al contrario, ha avuto una reazione molto dura con Roberto, che gli ha confessato di essere lui l’ex fidanzato di Mario. In questo turbinio di eventi sconvolgenti, Fulvio deciderà di confidare i suoi timori a Concetta, che scoprirà così che il magazziniere ha mentito a Caterina. Resta però aperta una questione importante: Concetta verrà a sapere soltanto della menzogna raccontata da Fulvio, oppure lui le rivelerà anche l’orientamento di Mario e Roberto e il loro passato insieme.

Sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio per capire fino a che punto si spingeranno le confidenze del magazziniere de Il Paradiso delle signore alla signora Puglisi.

Caterina è pronta a scappare a Roma da Mario

Nel frattempo, mentre Fulvio vivrà in gran segreto il dramma legato alla vita sentimentale di sua figlia, Caterina non si rassegnerà alla fine improvvisa del suo fidanzamento. La Venere, determinata a ottenere delle risposte, progetterà una fuga a Roma per affrontare Mario, mentre suo padre resterà inizialmente ignaro delle sue intenzioni. Marcello, invece, riceverà un’offerta di lavoro inaspettata: secondo le anticipazioni, gli verrà proposto di tornare a lavorare a Il Paradiso delle signore.

Marina, dal canto suo, diventerà Venere e servirà i clienti del negozio per calarsi meglio nel ruolo previsto dal suo nuovo film. Johnny, intanto, confesserà a Irene di aver baciato Barbara solo per gioco, mentre Enrico continuerà la sua collaborazione con il dottor Moretti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha lasciato Caterina con una lettera

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario ha capito di non poter più continuare a fingere di essere innamorato di una donna, quando in realtà è attratto dagli uomini. Oradei, infatti, ha fatto una dichiarazione d’amore a Roberto, confessandogli di provare ancora dei sentimenti per lui e arrivando a baciarlo.

Landi, dal canto suo, ha respinto l’avvicinamento dell’ex fidanzato, non approvando il suo comportamento e l’inganno portato avanti nei confronti di Caterina. Di fronte a tutto questo, Mario ha deciso di lasciare Milano e porre fine al fidanzamento con Caterina, comunicandole la sua scelta attraverso una lettera che le ha fatto trovare sotto la porta di casa.