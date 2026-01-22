Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un consiglio importante che uno dei protagonisti darà a sua figlia. Nella puntata che andrà in onda lunedì 26 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Umberto continuerà a osservare con sospetto Ettore, mettendo in guardia Odile. Marchesi, dal canto suo, proseguirà indisturbato nei suoi piani insieme alla sorella Greta, determinato a portare avanti la vendetta contro la famiglia Guarnieri. Intanto, Marcello farà il suo ritorno nello staff del negozio, venendo accolto con entusiasmo e calore dalle Veneri.

Umberto non si fida di Ettore e avverte Odile

Nella puntata in onda il 26 gennaio, Umberto continuerà a non fidarsi completamente di Ettore. Il fidanzamento improvviso dello stilista con sua figlia ha infatti insospettito ancora di più Guarnieri. Per questo motivo l’uomo vorrà mettere in guardia Odile, che è bene ricordarlo, crede che Umberto sia suo zio, ignorando che in realtà si tratta del suo padre biologico. Umberto sarà molto chiaro con lei: dovrà procedere con cautela nella sua vita sentimentale, evitando di affrettare i tempi e di bruciare le tappe, come invece sta facendo con Ettore, che frequenta da poche settimane. Nel frattempo, Ettore porterà avanti indisturbato il suo piano di vendetta contro Umberto e Adelaide, contando sulla complicità della sorella Greta.

I fratelli Marchesi continueranno a pianificare con attenzione ogni mossa, determinati a raggiungere il loro obiettivo.

Rosa non vuole vedere Marcello

Nel frattempo, Rosa tornerà a Milano dopo una breve trasferta a New York insieme a Tancredi di Sant’Erasmo. La giornalista si rifiuterà di vedere Marcello e non farà ritorno nella casa in cui avevano iniziato una convivenza. È quindi possibile che, una volta rientrata in Italia, Rosa scelga di dormire nel suo vecchio appartamento, dove vivono le sue amiche Irene e Delia. Marcello, dal canto suo, tornerà a lavorare a Il Paradiso delle signore e verrà accolto con grande affetto dalle Veneri. Intanto, al Gran Caffè Amato regnerà un grande trambusto: l’aumento delle prenotazioni porterà molto lavoro, complice il successo ottenuto da Mimmo, diventato famoso per un soufflé celebrato persino da un articolo di giornale.

Infine, Enrico deciderà di non accettare la proposta di lavoro del dottor Moretti e metterà da parte l’idea di diventare medico dell’ambulatorio, scegliendo invece di proseguire la carriera universitaria. Il dottor Proietti preferirà quindi accettare l’offerta del Rettore dell’università.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio si è sentito male

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Fulvio ha scoperto che Caterina stava per recarsi a Roma per raggiungere Mario. Il signor Rinaldi ha impedito alla figlia di partire e, durante la discussione, ha avuto un malore. Intanto, Marcello ha proposto a Roberto di valutare la possibilità di promuovere in negozio uno spremiagrumi utilizzando Marina Valli come testimonial. Spazio infine alle vicende di Rosa, che è partita per New York insieme a Tancredi dopo l’ennesima lite con Marcello.