Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un avvicinamento tra due protagonisti che, tuttavia, avrà un risvolto tutt’altro che limpido. Nell’episodio in onda mercoledì 28 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Greta tenterà di sedurre Umberto con l’obiettivo preciso di estorcergli qualche retroscena sul suo passato. Nel frattempo, Concetta scoprirà che sua figlia Agata dovrà sostenere un colloquio importante, mentre la crisi tra Rosa e Marcello continuerà a peggiorare a causa dell’ennesimo scontro.

Greta indaga sul passato di Umberto

Greta porterà avanti il suo piano di vendetta, studiato insieme al fratello Ettore.

I due stilisti, infatti, non sono arrivati per caso alla Galleria Milano Moda: per mesi hanno tramato nell’ombra contro Umberto, Odile e Adelaide, decisi a far pagare soprattutto a Guarnieri un terribile errore commesso in passato. Proprio su quel misterioso episodio si concentrerà Greta, pronta a usare tutte le sue armi di seduzione pur di far parlare Umberto. La stilista si avvicinerà all’uomo con l’obiettivo preciso di conquistarlo e spingerlo a confessare qualche retroscena del suo passato. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano se Guarnieri cadrà nella trappola di Greta né se finirà per lasciarsi sfuggire un dettaglio capace di attirare la sua attenzione.

Concetta scopre il colloquio di Agata, Rosa e Marcello litigano

Nel frattempo, Concetta verrà a sapere, con modalità che le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non hanno ancora rivelato, che sua figlia Agata si sta preparando a sostenere un colloquio importante. La famiglia Puglisi, inoltre, dovrà affrontare una discussione sul futuro del Gran Caffè Amato: il locale, recentemente molto affollato, ha mostrato alcune difficoltà nel servizio. Mimmo e Ciro saranno quindi chiamati a trovare una soluzione, valutando sia un possibile ammodernamento della caffetteria sia una gestione più efficiente per accogliere al meglio la crescente clientela. Rosa e Marcello continueranno a vivere un momento di forte crisi, e la situazione peggiorerà ulteriormente con un nuovo scontro legato al lavoro.

Questa volta la coppia discuterà animatamente sulla scelta della nuova copertina della rivista del negozio. Non è ancora chiaro quale posizione prenderà la giornalista e quale sarà quella del direttore, ma è facile immaginare che saranno su fronti opposti, alimentando la tensione già esistente. Infine, Fulvio darà una mano a Johnny per far ripartire il suo furgoncino, offrendogli un aiuto prezioso in un momento di difficoltà.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta e Umberto sono andati a una mostra

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Greta ha iniziato ad avvicinarsi a Umberto, trovando però inizialmente una certa ostilità da parte dell’imprenditore.

Con il passare dei giorni, tuttavia, Guarnieri ha iniziato a lasciarsi andare e, dopo alcuni approcci della giovane stilista, ha accettato di instaurare con lei un rapporto più confidenziale, arrivando perfino ad accompagnarla a una mostra. Nel frattempo, Adelaide ha lasciato Milano per trasferirsi temporaneamente in un convento in Liguria, mentre Rosa ha deciso di partire per New York insieme a Tancredi dopo l’ennesima lite con Marcello, che ha reso ancora più fragile il loro rapporto.