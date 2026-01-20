Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una nascita destinata a creare grande agitazione. Nell’episodio che andrà in onda giovedì 29 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Enrico e Barbara si occuperanno del parto di una donna, che riuscirà a dare alla luce il suo bambino. Nel frattempo, le Veneri si attiveranno fin da subito per riportare il sereno tra Rosa e Marcello. Umberto, invece, rivivrà vecchi ricordi di famiglia quando assisterà alla grande complicità tra i fratelli Marchesi.

Barbara chiede aiuto a Enrico

Barbara si troverà ad affrontare un momento di estrema difficoltà, poiché avrà bisogno con urgenza di un medico per aiutare un’amica.

Quest’ultima, infatti, è incinta e la gravidanza, ormai agli sgoccioli, presenterà alcune complicazioni. Senza perdere tempo, la Venere accompagnerà la donna nell’ambulatorio del dottor Moretti, dove si troverà di fronte a Enrico, che prenderà immediatamente in mano la situazione. Fortunatamente ci sarà un lieto epilogo: il parto andrà per il meglio e anche Barbara potrà assistere alla nascita del bambino. È bene ricordare, inoltre, che Barbara in passato ha frequentato la facoltà di Medicina, un dettaglio di cui Enrico è perfettamente a conoscenza.

Umberto pensa al suo passato e alla sua famiglia

Nel frattempo, Ciro e Mimmo discuteranno sul da farsi al locale: i due, suocero e genero, avranno in mente grandi progetti per il Gran Caffè Amato, il bar lasciato in gestione da Salvatore al signor Puglisi.

Agata, invece, pregherà sua madre Concetta di non dire nulla a nessuno riguardo la possibilità di ottenere un nuovo impiego. Tornando a Il Paradiso delle signore, le Veneri si metteranno a disposizione per aiutare i loro amici Rosa e Marcello, alle prese con una profonda crisi. Pur di favorire la riappacificazione della coppia, Irene si rivolgerà addirittura al parroco, don Saverio, in cerca di aiuto. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio non rivelano ancora in che modo il sacerdote potrà intervenire né se c’entri qualcosa il matrimonio che Rosa e Marcello avevano pianificato. Umberto, intanto, osserverà i fratelli Marchesi, soffermandosi sul legame profondo che unisce Greta ed Ettore: vederli così affiatati gli farà riaffiorare lontani ricordi di famiglia.

Infine, al Circolo, ci sarà un colpo di scena inaspettato durante la conferenza stampa del film di Marina Valli, quando Odile annuncerà a sorpresa il suo fidanzato ufficiale, proprio Ettore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio ha mentito a Caterina

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Fulvio ha mentito a Caterina, confessandole che Mario ha un’altra donna. Il signor Rinaldi ha preferito raccontare una nuova bugia alla figlia per nascondere il segreto dell’ormai suo ex fidanzato, che in realtà è attratto dagli uomini. In passato, infatti, Mario ha avuto una storia d’amore con Roberto.