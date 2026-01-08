Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 19 al 23 gennaio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Fulvio, dopo aver appreso la notizia della relazione tra Roberto e Mario, finirà per avere un malore improvviso che lo costringerà a rivedere i suoi progetti di vita.

Intanto Rosa deciderà di andare via da Milano per un po' di tempo: la giornalista si trasferirà a New York mentre Mimmo tornerà dopo il suo soggiorno in Sicilia, fiero di essersi riconciliato con suo padre, mettendo da parte l'astio.

Fulvio colto da un malore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 gennaio

Fulvio continuerà a far fatica ad accettare il fatto che tra Fulvio e Mario ci sia stata una relazione segreta in passato, motivo per il quale proverà in tutti i modi a nascondere la verità a sua figlia Caterina, sempre più in pena e sofferente per la fine della sua storia con il fidanzato.

Intanto la ragazza prenderà in considerazione l'idea di andare via da Milano per trasferirsi a Roma, organizzando una vera e propria fuga segreta.

Il piano della ragazza, però, verrà intercettato in tempo da suo padre Fulvio che quando scoprirà come stanno le cose, finirà per essere colto da un malore improvviso.

Le condizioni di salute di Fulvio finiranno per preoccupare moltissimo sua figlia Caterina, la quale deciderà di rimandare la partenza e occuparsi solo di suo padre fin quando non si sarà ripreso del tutto.

Rosa decide di trasferirsi e il ritorno di Mimmo nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio su Rai 1, inoltre, rivelano che Rosa farà una scelta inaspettata per il suo futuro: la giornalista, dopo l'ennesima crisi sentimentale con Marcello Barbieri, deciderà di lasciare Milano per un po' di tempo e trasferirsi negli Stati Uniti d'America, con la speranza di trovare un po' di serenità.

Mimmo, invece, rimetterà piede a Milano dopo il suo soggiorno in Sicilia per il periodo natalizio: il ragazzo ammetterà di essere finalmente contento e sereno, dato che riuscirà a chiarire con la sua famiglia e in particolar modo con suo padre.

Mimmo si era scontrato duramente con il papà

Negli episodi precedenti della soap, Mimmo si era ritrovato ai ferri corti con suo padre, che non aveva affatto accettato la scelta del ragazzo di lasciare il mondo dei Carabinieri.

Tra i due ci fu un accesissimo scontro e, questa volta, Mimmo riuscì a poter contare sul pieno supporto e sostegno da parte di Ciro Puglisi, pronto a sostenerlo nella sua scelta di lasciare l'Arma per dedicarsi alle sue vere passioni e ai suoi sogni professionali.