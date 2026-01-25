Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 2 al 6 febbraio su Rai 1 rivelano che si assisterà alla rottura definitiva tra Marcello e Rosa, i quali decideranno di prendere due strade differenti.

Intanto Adelaide non farà ancora il suo rientro a Milano dopo che ha scelto di stare per un po' di tempo in un convento, mentre Ettore svelerà a Odile che il motivo del suo viaggio a Londra era legato alle condizioni di salute precarie della sua mamma.

Rosa e Marcello si lasciano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 febbraio

Tra Marcello e Rosa continuerà a esserci aria di crisi nel corso dei prossimi episodi della soap opera in programma durante il mese di febbraio su Rai 1.

I due appariranno sempre più sul piede di guerra e, nel frattempo, la presenza di Tancredi nella vita della giornalista diventerà sempre più massiccia.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Tancredi si renderà conto di non poter più mentire a se stesso in merito a quelli che sono i reali sentimenti che ha capito di provare nei confronti della ragazza, motivo per il quale le svelerà di amarla.

Rosa resterà sconvolta e senza parole anche se, tale confessione, la spronerà a dover riflettere accuratamente sulla sua vita privata, al punto da decidere di chiudere con Marcello.

Ettore confessa il suo segreto a Odile, Adelaide assente

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 febbraio rivelano che Rosa e Marcello si prenderanno un periodo di pausa, mettendo in stand-by la loro relazione e le loro imminenti nozze.

Nessun ritorno in scena, invece, per la contessa Adelaide ancora assente nei prossimi episodi della soap.

Nel frattempo Ettore deciderà di essere sincero con Odile, svelandole che dietro alla sua partenza improvvisa per Londra, si celavano le condizioni di salute precarie di sua mamma, la quale sarebbe in serio pericolo di vita.

Il racconto di Ettore toccherà profondamente Odile, al punto che la ragazza deciderà di parlarne anche con Greta per darle conforto.

Ciro pronto a sostenere Agata nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

La reazione della ragazza, però, non sarà delle migliori e finirà per reagire negativamente, al punto da scontrarsi con Odile.

Intanto Mimmo si dirà pronto a sostenere la sua amata Agata nella nuova sfida professionale che la attende, intenzionato anche a trasferirsi con lei a Firenze, al punto da abbandonare il suo impegno quotidiano in Caffetteria al fianco di Ciro Puglisi.