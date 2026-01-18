Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 26 al 30 gennaio su Rai 1 rivelano che Agata finirà per ingannare il suo fidanzato Mimmo in merito alle nuove prospettive di lavoro che la riguardano dopo aver vinto il concorso come restauratrice.
Intanto Umberto si mostrerà in crisi per quanto sta accadendo a sua figlia Odile, la quale sembrerebbe intenzionata ad ufficializzare al più presto le nozze con Ettore.
Agata inganna Mimmo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 gennaio
Agata riceverà un invito da parte della scuola di restauro a presentarsi per un colloquio imminente.
La ragazza deciderà di accettare la proposta ma preferirà non dire nulla al suo fidanzato Mimmo, ne tantomeno ai suoi genitori.
Concetta Puglisi, però, scoprirà di questo colloquio che riguarda sua figlia e deciderà di intervenire per cercare di capire quali sono le reali intenzioni della ragazza.
Agata le chiederà di stare zitta e di non svelare a nessuno, ne tantomeno a Mimmo, che ha accettato di partecipare a questo colloquio.
La venere del Paradiso, quindi, finirà per ingannare anche il suo fidanzato che nel frattempo sarà sempre più impegnato con Ciro nella gestione della Caffetteria.
Umberto Guarnieri in forte crisi
A questo colloquio Agata scoprirà che c'è una prospettiva importante di lavoro che la riguarda ma, per accettare la proposta, dovrà lasciare Milano.
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore al 30 gennaio, inoltre, rivelano che Odile sembrerà ormai pronta a rendere ufficiale la notizia delle sue imminenti nozze con Ettore.
Tale situazione finirà per mettere in crisi Umberto Guarnieri: l'uomo, infatti, vorrebbe che Odile non compisse passi affrettati e azzardati dal punto di vista sentimentale, motivo per il quale le chiederà di essere cauta.
La scelta di Enrico nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
Intanto anche per Enrico arriverà il momento di fare una scelta importante dal punto di vista professionale.
Dopo aver affrontato un delicatissimo intervento, il compagno di Marta prenderà in considerazione l'idea di lasciare l'Università per prendere in mano le redini dell'ambulatorio di Moretti.