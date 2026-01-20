Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 26 al 30 gennaio in prima visione su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà sconvolto nel momento in cui scoprirà che la sua fidanzata Rosa è tornata a Milano dopo essere stata per qualche giorno in America, ma ha scelto di non avvertirlo.

Intanto anche per Matteo non sarà un momento semplice visto che il ragazzo scoprirà delle imminenti nozze di Odile con Ettore e non farà proprio i salti di gioia.

Marcello sconvolto da Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 gennaio

Marcello Barbieri scoprirà che la sua fidanzata Rosa è rientrata a Milano dopo qualche giorno di assenza ma, per prima cosa, non è corso da lui per poterlo riabbracciare e chiarirsi dopo gli scontri che ci sono stati nel corso degli ultimi tempi.

La reazione di Marcello non si farà attendere: il ragazzo si mostrerà sconvolto e amareggiato dal comportamento della sua fidanzata e non riuscirà a darsi una spiegazione.

Marcello non nasconderà le sue paure, al punto da cominciare a temere che questa relazione con Rosa possa non avere un futuro roseo, così come lo aveva immaginato inizialmente.

Nel frattempo Adelaide proseguirà il suo soggiorno in convento, nella speranza che possa tornare a casa davvero cambiata e pentita delle sue azioni.

Matteo deluso da Odile nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 gennaio, inoltre, rivelano che Matteo Portelli verrà a conoscenza delle imminenti nozze che riguardano la sua ex fiamma Odile e non la prenderà benissimo, mostrandosi particolarmente amareggiato.

Anche per Mimmo e Ciro sarà tempo di nuove avventure: i due cominceranno a studiare delle tecniche per cercare di rendere la Caffetteria particolarmente accattivante per la clientela e dovranno fare i conti con un vero e proprio boom di nuovi arrivi.

Agata Puglisi, invece, dopo aver vinto il concorso come restauratrice accetterà di sottoporsi a un colloquio per scoprire i dettagli della nuova posizione lavorativa che le è stata offerta, tenendo però all'oscuro il suo fidanzato.