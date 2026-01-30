Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 9 al 13 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Rosa si ritroverà a prendere una decisione del tutto inaspettata dopo aver ricevuto una proposta lavorativa da parte di Tancredi.

Agata e Mimmo, invece, cominceranno a fantasticare in merito al loro trasferimento a Firenze mentre Ciro sarà alla ricerca di un nuovo cuoco che possa prendere il posto del ragazzo in Caffetteria e dargli una mano con la gestione del locale.

Rosa prende una decisione inaspettata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 febbraio

La situazione tra Rosa e Marcello continuerà a non essere delle migliori e i due faranno grande fatica a trovare un punto di incontro che possa permettere loro di ritrovare la serenità di una volta.

Intanto, però, Tancredi deciderà di farsi avanti ancora una volta con la giovane giornalista del Paradiso delle signore, avanzandole una nuova proposta di lavoro del tutto inaspettata.

Rosa si ritroverà in difficoltà, al punto che dopo aver riflettuto un paio di giorni sul da farsi, arriverà a prendere una decisione che si preannuncia del tutto inaspettata e inattesa.

Ciro alla ricerca di un nuovo cuoco per la Caffetteria

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 9 al 13 febbraio su Rai 1, inoltre, rivelano che Agata e Mimmo cominceranno a fantasticare in merito al loro futuro insieme a Firenze.

I due ragazzi resteranno profondamente colpiti dalle bellezze artistiche della città e non potranno fare a meno di pensare a come sarà la loro vita in quella città.

Nel frattempo, invece, Ciro si ritroverà a dover pensare al suo futuro in Caffetteria: il barista sarà costretto a cercare un nuovo cuoco che possa dargli una mano nella gestione del locale.

Umberto dubita sul conto di Ettore

Intanto tra Odile ed Ettore si assisterà a un durissimo scontro verbale: il ragazzo comincerà ad attirare i dubbi di Matteo, il quale svelerà alla figlia della contessa di non nutrire affatto fiducia nei suoi confronti.

Anche Umberto comincerà ad avere dei sospetti sul conto del ragazzo e deciderà di indagare per scoprire qualcosa in più sul suo conto.