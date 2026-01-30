Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano grande preoccupazione per una delle piccole protagoniste. Nelle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Anita si ammalerà, gettando Enrico nella disperazione, poiché sospetterà che non si tratti di una semplice influenza. Intanto, Mimmo e Agata torneranno da Firenze, mentre Matteo e Umberto inizieranno a ritenere sospetto il comportamento di Ettore.

Enrico disperato per Anita

La piccola Anita comincerà a stare male, ma inizialmente le sue condizioni non desteranno particolare allarme: tutto verrà infatti classificato come una semplice influenza.

Enrico, però, e non va dimenticato che è un medico stimato, non riuscirà a tranquillizzarsi. Alcuni segnali clinici gli faranno intuire che dietro quei sintomi possa nascondersi qualcosa di più serio. Col passare dei giorni, i suoi timori troveranno conferma: Anita non mostrerà alcun miglioramento e questo rafforzerà in Enrico la convinzione che non si tratti affatto di un’influenza. A rendere il quadro ancora più inquietante sarà un altro elemento: anche altri bambini inizieranno a manifestare disturbi simili. A quel punto, per Enrico non ci saranno più dubbi. La situazione è grave e richiede risposte immediate.

Ettore torna da Londra, Umberto e Matteo hanno sospetti su di lui

Nel frattempo, Ettore rientrerà da Londra, mentre Agata e Mimmo torneranno entusiasti dopo un sopralluogo a Firenze, la città nella quale presto si trasferiranno.

Lo stilista, fidanzato di Odile, inizierà ad assumere un comportamento sempre più ambiguo. In un primo momento commetterà alcuni passi falsi per trarre vantaggio dalle riprese del film di Marina Valli, favorendo la Galleria Milano Moda a discapito de Il Paradiso delle signore. Mentre Matteo osserverà con crescente sospetto le mosse del rivale, Umberto noterà una lite tra Odile ed Ettore, seguita da una rapida riappacificazione, episodio che alimenterà i suoi dubbi. In tutto questo, Matteo deciderà di parlare apertamente con Umberto, mettendo in chiaro le sue perplessità proprio su Ettore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha dormito a casa di Irene

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha dormito a casa delle Veneri al suo ritorno da New York per evitare di rimanere a casa con Marcello.

Intanto, Greta ha iniziato a sedurre Umberto e lui ha accettato l’avvicinamento della stilista. È emersa anche la verità sul legame di Ettore e di sua sorella con Umberto: sono figli del defunto fratello Arturo del banchiere. Proprio a proposito di Arturo, Umberto ha iniziato a intavolare un discorso con Greta riguardante il fratello, non sapendo di trovarsi proprio di fronte alla figlia di Arturo. Nel frattempo, Tancredi ha parlato con il cognato di Adelaide del rapporto che aveva con il fratello, e sono emersi ulteriori dettagli sull’uomo: è morto vent’anni prima sulle Alpi svizzere e non ha mai avuto un buon rapporto con lui. È trapelato inoltre, in alcuni episodi trasmessi sul piccolo schermo, che Umberto non fosse affatto a conoscenza del fatto che Arturo avesse una moglie e dei figli, poiché lo ha scoperto al momento della scomparsa direttamente dalla polizia. Tuttavia, non sa che fine abbiano fatto.