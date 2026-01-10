Il Paradiso delle signore sta vivendo un periodo altalenante dal punto di vista degli ascolti che metterebbe a rischio il futuro della soap opera di Rai 1 nella prossima stagione televisiva.

Al momento, infatti, i vertici della tv di Stato non hanno ancora preso una decisione ufficiale su quello che succederà nel corso della prossima stagione televisiva.

Il destino della soap che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è tutto da decidere, complice anche il calo auditel registrato nel corso di questi mesi di programmazione autunnale.

A rischio Il Paradiso delle signore 11 su Rai 1

Tra i titoli della programmazione pomeridiana di Rai 1 figura Il Paradiso delle signore, la fortunata serie del primo pomeriggio che in questi ultimi anni è diventato un appuntamento fisso per milioni di spettatori.

Quest'anno, però, la soap sta vivendo un periodo complicato dal punto di vista Auditel, complici anche le diverse uscite di scena che ci sono state nel corso degli ultimi tempi, tra cui quella di Alessandro Tersigni che ha lasciato un grosso vuoto nei cuori dei tantissimi fan.

Tanti poi anche i volti minori che negli ultimi tempi hanno detto addio alla serie di Rai 1, tra cui Emanuel Caserio che per diverse stagioni ha prestato il volto al barista Salvo Amato.

Futuro ancora incerto per Il Paradiso delle signore 11

Sta di fatto che, quest'anno, gli ascolti della soap opera non stanno brillando: la media Auditel si aggira sulla soglia di 1,5 milioni di spettatori al giorno nella fascia pomeridiana, pari a uno share compreso tra il 17 e il 18%.

Numeri decisamente inferiori rispetto a quelli registrati dalla soap nella passata stagione tv, quando lo share viaggiava sulla soglia del 20%.

Per tale motivo, quindi, al momento la riconferma de Il Paradiso delle signore non sarebbe certa nella prossima stagione televisiva 2026/2027: il futuro della soap appare ancora incerto e tutto verrà deciso nel corso delle prossime settimane, quando si comincerà a ragionare su quelli che saranno i palinsesti della nuova stagione televisiva.

Boom di ascolti per La forza di una donna

A dare filo da torcere quest'anno alla soap con Vanessa Gravina ci ha pensato La forza di una donna, la soap turca di Canale 5 lanciata questa estate.

La media Auditel degli episodi in onda dalle 16:05 si aggira su 2,2 milioni di spettatori al giorno pari a uno share che arriva a superare anche il 25-26% di share.