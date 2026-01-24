Da lunedì 26 gennaio a venerdì 30 torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1 dalle 16:10. Le anticipazioni parlano di numerosi colpi di scena: inizialmente Odile decide di non rendere pubblico il fidanzamento con Ettore, ma durante la conferenza stampa al Circolo per la presentazione del film sul grande magazzino torna sui suoi passi e finalmente ufficializza la reazione con Marchesi.

Il Paradiso delle Signore: trama dei nuovi episodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedono le Veneri accogliere con entusiasmo il ritorno di Marcello presso il grande magazzino.

Enrico declina l'offerta di Moretti per diventare medico dell'ambulatorio, in quanto decide di accettare la proposta del Rettore dell'Università anche se poi tornerà sui suoi passi visto che farà nascere d'urgenza il figlio di un'amica di Barbara.

Per quanto riguarda la relazione sentimentale tra Odile ed Ettore Marchesi, Umberto esorta la donna ad andarci con i piedi di piombo. Motivo per cui Odile inizialmente non annuncia il fidanzamento, ma durante la conferenza stampa al Circolo per la presentazione del film sul grande magazzino torna suoi suoi passi e rende pubblica la storia d'amore con Ettore. Al Gran Caffè Amato, Ciro e Mimmo sono in difficoltà per via della mole di clienti che affollano il locale quindi cercano di trovare una soluzione per diminuire l'attesa.

Nulla di buono tra Marcello e Rosa: la donna torna da New York e durante l'evento al magazzino si arrabbia per via una gaffe di Tancredi, facendo così saltare il piano di Irene per farli riappacificare.

Il commento dei telespettatori

Le nuove trame della serie tv targata Rai sono state commentate da diversi utenti di X.

Un telespettatore ha commentato il piano dei fratelli Marchesi contro Odile: "Nemmeno Beautiful è arrivato a concepire una trama dove due fratelli arrivano per vendicarsi dello zio, ma rimarranno vittima del piano stesso perché il fratello che doveva plagiare la principessina in realtà se ne innamora scoprendo poi essere sua cugina". Un altro utente ha affermato: "Penso che dopo diverse stagioni, bisognerebbe avere il coraggio di dire basta anziché stroppiare le trame".

Un altro telespettatore si è soffermato sul rapporto di Rosa e Marcello: "Aiuto, Irene chiama per fino il prete per fargli fare pace. Questa serie non è reale". Infine c'è chi si è complimentato con Mimmo e Ciro: "Felicissima per il successo che stanno avendo con la Caffetteria".