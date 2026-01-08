Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un segreto che verrà mantenuto da uno dei protagonisti. Nell’episodio che sarà trasmesso lunedì 12 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Marcello non rivelerà a nessuno, nemmeno a Rosa, il gesto folle compiuto da Adelaide. Marta quindi ringrazierà Barbieri per il suo riserbo sulla questione. Ci sarà spazio anche per le vicende di Fulvio, che si recherà a Roma per affrontare Mario, lasciando il magazzino nelle mani di Johnny.

Marcello mantiene segreto il gesto folle di Adelaide

Marcello si troverà a compiere un’azione rischiosa che potrebbe mettere seriamente in crisi il suo fidanzamento con Rosa.

Nell’episodio trasmesso mercoledì 7 gennaio su Rai 1, la giornalista aveva chiesto al suo compagno di non nasconderle più nulla e, per dimostrarsi completamente sincero, Barbieri le aveva mostrato l’orologio che Adelaide gli aveva regalato a Saint Moritz poco prima di Natale. Tuttavia, Marcello non sarà fedele a quel patto e finirà per mentire a Rosa, tenendole nascosto l’ultimo gesto folle compiuto da Adelaide. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano ancora quale sia l’azione compiuta dalla contessa, ma una cosa è certa: le trame non lasciano presagire conseguenze fisiche per nessuno dei due. Marta, invece, sarà perfettamente al corrente di quanto accaduto e vorrà ringraziare Marcello per aver mantenuto il riserbo sulla vicenda.

Adelaide si ritira in convento, Fulvio va a Roma

Nel frattempo, Adelaide prenderà una decisione drastica dopo la terribile azione compiuta ai danni di Marcello, scegliendo di ritirarsi in convento alla ricerca di un po’ di serenità. Sarà Umberto a dover comunicare alla famiglia la scelta della contessa, lasciando senza parole sua figlia Odile, che soffrirà profondamente per l’assenza della madre. La giovane, peraltro, sta attraversando un momento molto delicato: da pochi giorni ha accettato la proposta di matrimonio di Ettore. Nonostante tutto, la direttrice della Galleria Milano Moda potrà contare sul sostegno di Umberto, pur ignorando il vero legame che li unisce, poiché non sa ancora che lui è il suo padre biologico.

Fulvio, invece, lascerà temporaneamente Milano per recarsi a Roma e affrontare Mario, che ha interrotto il fidanzamento con Caterina senza fornire alcuna spiegazione. Prima di partire, il signor Rinaldi affiderà la gestione del magazzino a Johnny, mentre sua figlia potrà contare sul supporto delle sue amiche. Infine, ci sarà spazio anche per una nuova sfida a Il Paradiso delle signore, che dovrà competere con il negozio rivale per realizzare i costumi del musicarello di Marina Valli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha chiesto a Odile di sposarlo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse su Rai 1, Ettore ha notato una certa sintonia tra Odile e Matteo e ne ha parlato con sua sorella Greta.

Quest’ultima gli ha consigliato di non perdere tempo con la figlia di Adelaide. Così, quella stessa sera, lo stilista ha invitato la fidanzata al Circolo e le ha fatto trovare un anello nascosto in un bicchiere. Odile è rimasta sorpresa dal gesto, ha ricevuto la proposta di matrimonio da Ettore e ha accettato, pronta a diventare al più presto la signora Marchesi.