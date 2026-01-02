Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scoperta destinata a creare scalpore. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 14 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Fulvio scoprirà la storia d’amore passata tra Roberto e Mario. Intanto, Enrico conoscerà Piero Moretti, mentre Barbara accetterà di farsi accompagnare a un battesimo da Johnny.

Roberto confessa a Fulvio di essere stato fidanzato con Mario

Fulvio rientrerà dal suo viaggio a Roma, dove ha affrontato Mario, tornato nella capitale dopo aver lasciato all’improvviso sua figlia Caterina.

Una volta a Milano, Fulvio affronterà Roberto, che sarà costretto a essere sincero con il magazziniere de Il Paradiso delle signore. Landi, infatti, sarà ormai deciso a rivelare tutti i suoi trascorsi con Oradei e così il direttore del negozio parlerà apertamente al suo dipendente, senza nascondersi di fronte al suo recente passato. Fulvio verrà quindi a sapere della storia d’amore passata tra Mario e Roberto grazie alla confessione di quest’ultimo.

Enrico conosce Piero Moretti

Nel frattempo, Odile accetterà di partecipare comunque alla sfida tra la Galleria Milano Moda e Il Paradiso delle signore, grazie a un incontro con Matteo. Enrico, invece, farà un incontro interessante con Piero Moretti grazie a don Saverio.

Il prete, infatti, presenterà al dottor Proietti il medico di famiglia, che gli offrirà un’importante opportunità lavorativa. Infine, ci sarà spazio anche per le vicende di Barbara, che si troverà in difficoltà dovendo partecipare al battesimo del figlio di una sua amica, ma non se la sentirà di andare alla festa da sola, poiché tutte le sue ex colleghe si presenteranno in coppia. Pertanto, Johnny risolverà il problema della Venere: sarà lui ad accompagnarla.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha trovato il disegno di Anita

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Anita ha convinto Teo a fare una sorpresa a Roberto, facendogli un disegno. I due bambini, notando che il direttore del negozio era triste nonostante l’arrivo del Natale, gli hanno lasciato di nascosto un foglio sulla scrivania che raffigurava loro due insieme a lui.

Dopo aver visto il dono della figlia di Anita e del piccolo Botteri, Roberto ha capito di dover trascorrere le festività insieme ai suoi colleghi, anziché con Elsa e i suoi amici, che nemmeno conosceva. Al Gran Caffè Amato, quindi, è stato accolto con gioia dai coniugi Puglisi e dalla famiglia Rinaldi. Intanto, Marcello ha trascorso la notte con Adelaide allo chalet, mentre Rosa è partita comunque in treno per Bologna. Spazio anche alle vicende di Ettore, che è andato in Svizzera con Odile, così come Tancredi e Umberto, che hanno trascorso le festività a Saint Moritz con Adelaide. Infine, Irene ha ricevuto l’invito da Cesare di andare in montagna a Gstaad e la capo commessa ha accettato volentieri di recarsi a sciare con il suo corteggiatore.