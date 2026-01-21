Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una fama improvvisa per uno dei protagonisti e una telefonata da oltreoceano. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 23 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Mimmo diventerà famoso grazie a un soufflé preparato al Gran Caffè Amato, mentre Rosa telefonerà da New York. Ci sarà spazio anche per la decisione di Fulvio di rimanere a fare il magazziniere nel negozio, mentre Agata verrà ammessa al corso di restauro.

Mimmo festeggia il suo successo

Al Gran Caffè Amato sarà tempo di grandi festeggiamenti grazie al successo ottenuto da Mimmo.

Il giovane Burgio, infatti, da qualche tempo si è avvicinato alla cucina, appassionandosi alla creazione di nuovi piatti grazie a un libro di ricette francesi ricevuto da sua cognata Maria. Sarà proprio uno di questi manicaretti a conquistare un cliente speciale del locale, che resterà estasiato dal suo soufflé. Quel piatto diventerà il trampolino di lancio per Mimmo, che si ritroverà improvvisamente famoso, con tanto di articolo sul giornale in cui verranno celebrate la bontà del suo soufflé e la cura con cui lo chef lo ha preparato. Nel frattempo, mentre Mimmo muove i primi passi verso una nuova carriera, anche per la sua fidanzata Agata soffierà un vento di cambiamento: la giovane verrà infatti ammessa al corso di restauro, aprendo così un nuovo capitolo della sua vita.

Rosa telefona da New York

Nel frattempo, a Milano arriverà una telefonata da oltreoceano, precisamente da New York, e sarà proprio Rosa a farla. Le anticipazioni non rivelano il destinatario della chiamata, ma osservando le trame successive appare evidente che non si tratterà di Marcello. La telefonata sembrerebbe piuttosto un modo per annunciare il suo imminente ritorno dagli Stati Uniti e per chiedere ospitalità. È ormai certo, infatti, che Rosa non trascorrerà la sua prima notte in Italia a casa di Barbieri, ma altrove. È quindi plausibile che la giovane contatti le sue amiche Veneri per farsi accogliere da loro. Intanto, Fulvio informerà Roberto di aver cambiato idea sulle dimissioni: ha deciso di restare a lavorare a Il Paradiso delle signore.

Ci sarà inoltre il ritorno di Marcello al grande magazzino, dove riprenderà il suo vecchio incarico abbandonato qualche settimana prima a causa di Adelaide. Enrico, dal canto suo, rifletterà sulla proposta di lavoro ricevuta dal rettore dell’università e si prenderà del tempo per capire se la carriera accademica sia davvero la strada giusta per lui. Irene, invece, verrà messa in guardia da Sandra, che le farà notare i rischi di convivere con Johnny mentre continua a frequentare Cesare. Infine, Odile resterà ancora all’oscuro delle manovre che Ettore e Greta stanno portando avanti alle sue spalle, ignara dei loro piani.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è andata a New York con Tancredi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha deciso di accettare la proposta di Tancredi e partire per New York dopo l’ennesima lite con Marcello. Intanto, Fulvio ha mentito a Caterina dicendole che Mario l’ha lasciata perché ha un’altra donna. Dopo aver scoperto la verità da suo padre, Caterina si è precipitata a comprare un biglietto del treno, intenzionata a raggiungere Mario a Roma per capire una volta per tutte se sia vero che lui abbia un’altra relazione.