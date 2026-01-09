Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una coppia ormai distante. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 23 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa telefonerà da New York, mentre Marcello tornerà al suo vecchio lavoro nel negozio di moda. Ci sarà spazio anche per le vicende di Fulvio, che informerà Roberto di aver deciso di rimanere in magazzino, mentre Ettore continuerà a tramare alle spalle di Odile.

Rosa fa una telefonata da New York

Rosa sarà ormai a New York e tornerà a farsi viva con una telefonata. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non chiariscono chi sia il destinatario della chiamata, se Marcello, Tancredi o le sue amiche.

Inoltre, la trama dell’episodio non fornisce alcun indizio sul contenuto della telefonata né sulle parole pronunciate. Pertanto, occorrerà attendere la messa in onda della puntata del 23 gennaio per conoscere questi dettagli. Intanto, Fulvio deciderà di voler rimanere a lavorare come magazziniere, informando Roberto della sua decisione.

Marcello torna a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore ci sarà un gradito ritorno, poiché Marcello tornerà nello staff del negozio dopo la proposta ricevuta. Anche per Enrico arriverà il momento di guardare al proprio futuro lavorativo e prendere una decisione in merito all’offerta ricevuta dal rettore dell’università. Il dottor Proietti, però, vorrà essere certo che quella sia davvero la strada giusta da seguire.

Agata verrà ammessa al corso di restauro, mentre Mimmo otterrà successo grazie a un articolo di giornale in cui verranno lodate le qualità del soufflé da lui preparato. Odile, invece, continuerà a ignorare il piano di vendetta architettato da Ettore e Greta e, anzi, interpreterà il gesto del suo fidanzato come una conferma d’amore. Zia Sandra, infine, scoprirà che Johnny vive a casa di Irene.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha rivelato a Marcello la verità

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello si è presentato da Adelaide infuriato dopo l’ennesimo tentativo della contessa di tenerlo legato a sé. Barbieri, infatti, aveva appena avuto l’ennesima discussione con Rosa a causa della sua ex compagna, che gli ha regalato il roseto.

Quando Marcello si è trovato di fronte alla contessa, pregandola di interrompere questo legame e di dimenticarlo, Adelaide ha perso il controllo e, in un momento di rabbia, ha svelato ciò che aveva architettato in precedenza: ha confessato a Barbieri che il suo presunto tentativo di togliersi la vita era soltanto una messinscena. Questa rivelazione ha fatto infuriare Marcello, che ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con la donna. Intanto, Mario è stato importunato una seconda volta da un uomo e, anche in questo caso, è stato Roberto a soccorrerlo. Dopo lo spiacevole episodio, Oradei si è sentito poco bene ed è stato accompagnato in ufficio da Roberto per tranquillizzarsi, ma la situazione è precipitata: Mario ha baciato il suo ex, che però lo ha respinto.