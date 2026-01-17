Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano una scelta drastica da parte di una delle protagoniste, decisa a chiudere definitivamente il rapporto con il suo compagno. Nella puntata in onda martedì 27 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Marcello scoprirà che Rosa è rientrata dagli Stati Uniti ed è tornata a Milano senza volerlo incontrare. Nel frattempo, Enrico verrà a sapere che Barbara, in passato, era stata iscritta alla facoltà di Medicina, mentre Agata riceverà un invito dalla scuola di restauro per sostenere un colloquio.

Rosa torna da New York e non vuole vedere Marcello

Rosa rientrerà da New York, ma sceglierà di non vedere il suo fidanzato. Dopo la breve trasferta di lavoro negli Stati Uniti insieme a Tancredi, infatti, la ragazza non avviserà Marcello del suo arrivo a Milano. Sarà lui a scoprire soltanto il giorno seguente che la compagna è già tornata in Italia. È plausibile immaginare che, una volta atterrata, Rosa abbia chiesto ospitalità alle amiche Veneri per evitare di tornare subito a casa di Barbieri e ritrovarsi coinvolta in un’altra discussione con lui. Intanto, i due, ormai distanti da qualche giorno, si ritroveranno a riflettere sulla loro storia, domandandosi se la relazione abbia ancora un futuro o se questa crisi rappresenti un punto di rottura definitivo.

Enrico scopre che Barbara era iscritta a Medicina

Nel frattempo emergerà un dettaglio interessante su Barbara, e sarà Enrico a scoprire un aspetto finora sconosciuto della Venere de Il Paradiso delle signore. Il dottor Proietti verrà infatti a sapere che, in passato, Barbara era iscritta alla facoltà di Medicina. Le anticipazioni non rivelano ancora come Enrico verrà a conoscenza di questa informazione, né quali siano state le ragioni che hanno spinto la ragazza ad abbandonare gli studi universitari. Agata, invece, riceverà un invito dalla scuola di restauro per sostenere un colloquio, mentre Ciro e Mimmo si troveranno in difficoltà al lavoro: il Gran Caffè Amato sarà pieno di clienti, tutti i tavoli occupati, e i due non riusciranno a servire le persone con la rapidità necessaria.

Infine, Odile deciderà di muoversi con prudenza nei confronti di Ettore, che vorrebbe ufficializzare il loro fidanzamento. Mentre la figlia di Adelaide preferirà procedere con calma, Greta, al contrario, spronerà il fratello ad accelerare i tempi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide è andata in convento

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha scelto di ritirarsi in un convento della Liguria dopo aver tentato di uccidere Marcello. Nel frattempo, Barbieri ha ricevuto una lettera di scuse dalla contessa, ma ha preferito nasconderla a Rosa. La situazione è però precipitata quando Marcello ha smarrito la missiva che teneva nella tasca della giacca: al suo rientro a casa, ha trovato la fidanzata furiosa per aver scoperto tutto.

Delusa e ferita dalle ennesime bugie del compagno, Rosa ha deciso di accettare la proposta di Tancredi e partire per New York, dove potrà cercare nuove autrici da tradurre e realizzare un’importante intervista a una scrittrice molto famosa.