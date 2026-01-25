Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un passo importante che una delle protagoniste vorrà fare con il suo fidanzato. Nella puntata in onda giovedì 5 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Irene sarà pronta a lasciarsi andare completamente con Cesare, invitandolo a cena a casa. Proprio quando i due si avvicineranno e l’atmosfera sembrerà perfetta, Johnny rovinerà tutto con il suo arrivo improvviso. Intanto, Rosa sarà sconvolta dalla dichiarazione d’amore di Tancredi e rivelerà tutto a Marcello, mentre Greta si infurierà con Odile dopo che la ragazza avrà scoperto da Ettore il vero motivo del suo viaggio a Londra.

Irene ascolta i consigli di sua zia e vuole lasciarsi andare con Cesare

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 5 febbraio, Irene seguirà i consigli di sua zia Sandra, che le ha spiegato che, visti i trascorsi di Cesare, sarebbe meglio lasciarsi andare completamente con lui. Sandra ha infatti raccontato alla nipote di aver indagato in emeroteca sul conto del giovane Brugnoli, scoprendo che prima di fidanzarsi con Irene è stato molto libertino e ha avuto numerose avventure. Conoscendo il passato del facoltoso avvocato, la zia ha quindi suggerito a Irene, che non ha ancora vissuto la sua prima volta nemmeno con i fidanzati precedenti, di concedersi al ragazzo. Irene, convinta dalle sue parole, sarà così pronta a fare un passo importante con Cesare e lo inviterà a cena a casa proprio per trascorrere con lui la loro prima notte di passione.

Johnny rovina l'atmosfera intima fra Irene e Cesare

Nel frattempo, proprio quando la serata tra Irene e Cesare sembrerà procedere alla perfezione e tra i due si creerà l’atmosfera ideale per lasciarsi andare, un imprevisto cambierà tutto. Johnny arriverà a sorpresa a casa e manderà all’aria il loro momento intimo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano quale sarà la reazione di Irene: potrebbe infuriarsi con il coinquilino oppure interpretare quell’interruzione come un segno del destino e lasciar correre. Intanto, Rosa sarà profondamente turbata dopo aver ripensato alla dichiarazione d’amore di Tancredi Di Sant’Erasmo. Deciderà di essere sincera con Marcello e gli racconterà ciò che è accaduto.

Il giovane Barbieri, ferito dall’affronto del rivale, andrà da Tancredi per affrontarlo direttamente. Nel frattempo, Greta scoprirà che Ettore ha confidato a Odile il vero motivo del suo viaggio a Londra, legato alla malattia della madre. Venuta a sapere che la figlia di Adelaide conosce questo dettaglio così personale, Greta si arrabbierà con lei, mentre Odile cercherà soltanto di offrirle il proprio sostegno.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene voleva cacciare di casa Johnny

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Irene ha seguito il consiglio di sua zia Sandra, che le ha fatto notare quanto fosse sconveniente continuare a convivere con Johnny.

Cesare, infatti, avrebbe potuto non gradire che la sua fidanzata condividesse l’appartamento con un altro uomo. Decisa a chiarire la situazione, Irene ha provato a parlare con il magazziniere, ma quando si è ritrovata da sola con lui in casa e lo ha chiamato con urgenza mentre era sotto la doccia, Johnny si è presentato davanti a lei coperto solo da un asciugamano. La scena l’ha messa talmente in imbarazzo da impedirle perfino di affrontare l’argomento.