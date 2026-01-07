L’8 gennaio 2026 segna un punto di svolta decisivo per tre dei volti del Paradiso delle Signore, tra i più amati della soap del pomeriggio di Rai1. Mentre Marcello si ritrova a dover gestire il crollo della sua fiducia verso la Contessa, donna che credeva sofferente. Irene affronta il peso di un segreto sentimentale che non può più tenere per sé e Tancredi gioca la sua carta più ambiziosa per legare a sé la donna che desidera.

La caduta della maschera di Adelaide

Per settimane, la Contessa ha tramato nell'ombra per riprendersi il cuore di Marcello.

Avrete notato come ogni sua crisi sembrasse arrivare al momento giusto per interrompere la serenità dell'uomo. Ebbene, in questo episodio la verità viene a galla: Barbieri, spinto dai dubbi seminati da Rosa, inizierà a indagare e scoprirà che le debolezze della nobile erano solo una messinscena. Capirete che il regalo del roseto era l’ultima esca di una trappola tesa per farlo sentire in colpa e allontanarlo definitivamente dalla Camilli. Per Marcello, sarà il momento di una durissima presa di coscienza.

Confessioni e cuori infranti al magazzino

L'atmosfera si fa elettrica anche tra le Veneri. Irene non riuscirà più a nascondere il turbamento per quanto accaduto con Cesare e sceglierà Concetta come sua confidente.

Il bacio che si sono scambiati cambierà i rapporti di forza e metterà la ragazza davanti a nuove responsabilità emotive. Nel frattempo, noterete un Ciro particolarmente attento: l'uomo si accorgerà che Matteo è distrutto dal fidanzamento di Odile. Vedere la ragazza amata pronta a sposare un altro è un colpo durissimo, e il signor Puglisi potrebbe essere l'unico capace di dare al giovane la scossa necessaria per reagire.

Sogni americani e pericoli dal passato

Tancredi è un uomo che non si arrende facilmente e, galvanizzato dal trionfo editoriale della sua rivista, deciderà di puntare tutto sugli Stati Uniti. La sua proposta a Rosa di partire insieme per l'America non è solo una grande occasione di carriera per la ragazza, ma un modo per allontanarla dalle influenze milanesi e averla tutta per sé.

Sarà interessante osservare se la Camilli cederà al fascino di questa nuova vita o se sospetterà delle reali intenzioni dell'uomo.

Infine, la tensione salirà per Mario. L’incontro ravvicinato con l’individuo che lo aveva terrorizzato durante la Befana lo lascerà senza difese, ma potrà contare ancora una volta sulla nobiltà d'animo di Roberto, pronto a intervenire per evitare il peggio. Tra fornelli e ricettari francesi, ci sarà spazio anche per la tenerezza di Mimmo, che tenterà di conquistare la simpatia di Agata con un pensiero speciale.